Политику Зеленского относительно России поддерживает 43% украинцев
Политику Зеленского относительно России поддержали 43% украинцев.
Политику президента Украины Владимира Зеленского по отношению к России поддержали 43% украинцев.
Таковы результаты голосования зрителей в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", который состоялся 26 июня.
Им был задан вопрос: "Одобряете ли вы политику президента Зеленского относительно России?". Утвердительно ответили 43,17% опрошенных, не одобряют 35,57% и 21,26% не смогли ответить.
Всего было опрошено 13 024 человека.
Политику Зеленского относительно России поддержали 43% украинцев Кадр видео Shuster online
Как сообщал OBOZREVATEL, 30% опрошенных россиян поддержали агрессивную политику их президента Владимира Путина по отношению к Украине.
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