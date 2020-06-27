Политику Зеленского относительно России поддерживает 43% украинцев

Политику президента Украины Владимира Зеленского по отношению к России поддержали 43% украинцев.

Таковы результаты голосования зрителей в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", который состоялся 26 июня.

Им был задан вопрос: "Одобряете ли вы политику президента Зеленского относительно России?". Утвердительно ответили 43,17% опрошенных, не одобряют 35,57% и 21,26% не смогли ответить.

Всего было опрошено 13 024 человека.

Политику Зеленского относительно России поддержали 43% украинцев Кадр видео Shuster online

Как сообщал OBOZREVATEL, 30% опрошенных россиян поддержали агрессивную политику их президента Владимира Путина по отношению к Украине.