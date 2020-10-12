Политики 'заигрывают' с экотематикой, Украине угрожает катастрофа, – эксперты

В Украине сложилась катастрофическая ситуация с экологией, но политики используют эту тему только для манипуляций.

Такое мнение высказала президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок, передает 5 канал. По ее убеждению, чиновники только тратят время на "точечные хайповые вещи".

"Мы стоим на грани экологической катастрофы. Украина катастрофически теряет воду. Мало того, что Украина одна из наименее обеспеченных государств в Европе, так мы и еще и очень хищнически относимся к этому ресурсу. Вместо решать непростыми путями все эти проблемы, потому что простых решений здесь не будет, мы размениваем время на какие-то точечные хайповые вещи", – отметила она.

В свою очередь политолог Кирилл Сазонов отметил, что при "заигрывании" с экологическими вопросами может нарушиться баланс, и в дополнение к пренебрежению экотематикой можно нанести удар по экономике.

"Да, мы смотрим на Европу, так мы хотим жить в чистой стране, хотим решать эти проблемы, но здесь очень важно, чтобы власть полностью не перешла в руки условной Гретта Тунберг украинской. Возможности для "активистов", к сожалению, очень много, а ответственности почти нет", – считает он.