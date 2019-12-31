"Самое главное – мир": политики поздравили украинцев с Новым годом-2020. Видео

Украинские политики во вторник, 31 декабря, поздравили соотечественников с Новым годом и Рождеством.

Это сделал, в частности, спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. Соответствующий ролик был опубликован на сайте парламента (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

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"Уважаемые украинцы, 2019-й был определяющим для нашего государства. Вместе с вами мы полностью перезагрузили систему власти, приведя в нее новых, эффективных и, главное, ответственных политиков.

Я хочу, чтобы в 2020 году в каждом регионе, в каждом городе, в каждой семье вы действительно почувствовали положительные изменения от нашей работы", – сказал Разумков.

Он пожелал соотечественникам здоровья, уюта, мира в домах, чтобы всегда там раздавался детский смех, а родные были рядом. Политик также пожелал мира в государстве и его развития.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, поздравляя украинцев, также подчеркнул важность мира.

"Еще год назад никто не мог представить, какие изменения произойдут в государстве... Самое главное – очень важные шаги сделаны в сторону установления мира в нашей стране", – сказал он.

Пятый президент, глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко на странице в Facebook показал видео из разных городов Украины.

"Все мы одинаково мечтаем о мире и благополучии в Новом году. От Львова до Мариуполя, от Киева до Одессы – мы – единая Украина!" – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Международном центре подготовки подразделений Национальной гвардии записали кавер-версию на украинскую песню "Щедрик".

В сети появилось трогательное поздравление с праздниками и от бойцов ВСУ с передовой.

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