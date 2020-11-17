Несмотря на токсичную роль, которую Украина играла при администрации президента США Дональда Трампа, новому главе Белого дома Джо Байдену стоит поддерживать сотрудничество с Киевом. Но оно не будет простым для руководства страны.

Об этом в статье для американского издания Slate написал обозреватель Дэн Полещук. Он напомнил, что Трамп всячески пытался втянуть президента Украины Владимира Зеленского в противостояние со своим оппонентом Байденом.

По мнению автора материала, Украине очень нужна помощь.

"Хотя после демократической революции 2014 года страна добилась значительных успехов, в настоящее время она изо всех сил пытается предотвратить захват государства хищными магнатами, которые угрожают сорвать усилия по реформированию и поставить под угрозу движение Украины на запад", – сказано в статье.

Полещук также отметил, что Конституционный суд якобы под давлением олигархов попытался расчленить антикоррупционные органы. Это происходит на фоне войны на Донбассе, которая несколько утихла, но далека от завершения.

В статье сказано, что украинские эксперты настаивают на поддержке страны со стороны США.

"Киеву нужна такая поддержка, которую он не может найти больше нигде: сила американского принуждения", – написал Полещук.

Он отметил, что администрация Байдена будет пристально следить за Украиной. В качестве вице-президента Байден посещал страну полдюжины раз, и многие считали его эмиссаром президента Барака Обамы после революции против клептократа Виктора Януковича.

Уже во время разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Байден указал, что Украина будет в повестке дня сотрудничества с обеими странами.

Зеленский, со своей стороны, возможно, заработал некоторые плюсы тем, что в основном молчал в ходе скандала с импичментом, считает Михаил Пашков, эксперт по внешней политике аналитического центра Разумкова в Киеве.

"Несмотря на проблемные моменты, попытки разжечь скандалы и секретные игры, ему удалось это осуществить", – сказал Пашков.

В материале отмечено, что для новой администрации продолжение активного взаимодействия с Киевом принесет серьезные дивиденды.

"Поскольку Байден начинает глобальные усилия по восстановлению доверия к Соединенным Штатам, видимый успех в Украине – в первую очередь в форме восстановления здоровых дипломатических отношений и поощрения реформ –может оказаться относительно простым результатом, учитывая опыт Байдена", – отметил Полещук.

По его мнению, все это не означает, что президенту Украины следует ожидать безоговорочной поддержки. На самом деле, как раз наоборот: уже доказав свою готовность действовать жестко в отношении Киева, когда это необходимо, Байден, вероятно, не постесняется орудовать палкой – точно так же, как сейчас делает Европейский Союз, угрожая приостановить безвизовый режим для украинцев в ответ на недавнее решение КС.

"Он готов к жесткой любви. И, к сожалению, одна из вещей, которые иногда необходимы Украине, – это жесткая любовь", – сказал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

Ранее OBOZREVATEL, при новоизбранном президенте США Джо Байдене Украина может стать главным союзником НАТО и получить доступ к военной помощи даже без полноправного членства.

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