Политика Байдена по отношению к Украине будет "жесткой любовью" – СМИ
Трамп пытался втянуть президента Зеленского в противостояние со своим оппонентом Байденом
Украинские эксперты настаивают на поддержке страны со стороны США
Президенту Украины не следует ожидать безоговорочной поддержки Белого дома
Несмотря на токсичную роль, которую Украина играла при администрации президента США Дональда Трампа, новому главе Белого дома Джо Байдену стоит поддерживать сотрудничество с Киевом. Но оно не будет простым для руководства страны.
Об этом в статье для американского издания Slate написал обозреватель Дэн Полещук. Он напомнил, что Трамп всячески пытался втянуть президента Украины Владимира Зеленского в противостояние со своим оппонентом Байденом.
По мнению автора материала, Украине очень нужна помощь.
"Хотя после демократической революции 2014 года страна добилась значительных успехов, в настоящее время она изо всех сил пытается предотвратить захват государства хищными магнатами, которые угрожают сорвать усилия по реформированию и поставить под угрозу движение Украины на запад", – сказано в статье.
Полещук также отметил, что Конституционный суд якобы под давлением олигархов попытался расчленить антикоррупционные органы. Это происходит на фоне войны на Донбассе, которая несколько утихла, но далека от завершения.
В статье сказано, что украинские эксперты настаивают на поддержке страны со стороны США.
"Киеву нужна такая поддержка, которую он не может найти больше нигде: сила американского принуждения", – написал Полещук.
Он отметил, что администрация Байдена будет пристально следить за Украиной. В качестве вице-президента Байден посещал страну полдюжины раз, и многие считали его эмиссаром президента Барака Обамы после революции против клептократа Виктора Януковича.
Уже во время разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Байден указал, что Украина будет в повестке дня сотрудничества с обеими странами.
Зеленский, со своей стороны, возможно, заработал некоторые плюсы тем, что в основном молчал в ходе скандала с импичментом, считает Михаил Пашков, эксперт по внешней политике аналитического центра Разумкова в Киеве.
"Несмотря на проблемные моменты, попытки разжечь скандалы и секретные игры, ему удалось это осуществить", – сказал Пашков.
В материале отмечено, что для новой администрации продолжение активного взаимодействия с Киевом принесет серьезные дивиденды.
"Поскольку Байден начинает глобальные усилия по восстановлению доверия к Соединенным Штатам, видимый успех в Украине – в первую очередь в форме восстановления здоровых дипломатических отношений и поощрения реформ –может оказаться относительно простым результатом, учитывая опыт Байдена", – отметил Полещук.
По его мнению, все это не означает, что президенту Украины следует ожидать безоговорочной поддержки. На самом деле, как раз наоборот: уже доказав свою готовность действовать жестко в отношении Киева, когда это необходимо, Байден, вероятно, не постесняется орудовать палкой – точно так же, как сейчас делает Европейский Союз, угрожая приостановить безвизовый режим для украинцев в ответ на недавнее решение КС.
"Он готов к жесткой любви. И, к сожалению, одна из вещей, которые иногда необходимы Украине, – это жесткая любовь", – сказал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.
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