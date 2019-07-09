"Политическое дно!" На саммите Украина-ЕС произошел скандал, связанный с Зеленским

Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина – ЕС.

Об этом она сообщила в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

"Такого в моей практике еще не было. Вице-премьера по евроинтеграции не пустили на саммит Украина-ЕС. Нет меня в списках участников. То есть людей, которые координируют все евроинтеграционные процессы и готовили этот саммит, на саммите нету", – отметила она.

Бывший заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив отметил, что данная ситуация с Климпуш-Цинцадзе это "политическое дно".

"Вычеркнуть вице-премьера по евроинтеграции из участия по событию по евроинтеграции - это феерическая гадость! Давайте немножко подумаем: финальный список участников мероприятий в Управление госохраны передает протокол Офис президента Украины. Мероприятие проходит в Мариинском дворце – это зона ответственности протокола ОПУ. Поведение охраны и окружающих лиц четко отражает, что Климпуш-Цинцадзе была вычеркнута сознательно. (В случаях ошибок, все движутся достаточно быстро, чтобы исправить ошибку, а здесь полный росслабон)", – отметил он.

Шимкив предположил, что есть два варианта, почему Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит.

"Вариант 1: вице-премьера вычеркнули в ОПУ. Вариант 2: вице-премьера вычеркнули перед отсылкой письма согласования в офисе премьера (читаем Секретариат КМУ) в ОПУ. Если вариант 1 состоялся по просьбе премьера это подстава президенту. Если Вариант 1 - это такая мелкая месть ОП и президента – политическое дно. Если есть Вариант 2, то это еще глубже, чем дно. Очень хочется услышать публичную "сказку" из уст обоих Володь. (Зеленского и Гройсмана – Ред.) Все-таки у нас уже политическое дно, или глубже?" – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский на саммите Украина-ЕС выразил надежду, что до следующей аналогичной встречи наша страна уже будет в Евросоюзе, а через год закончится война на Донбассе.

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