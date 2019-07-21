"Политическое давление!" В Оппоблоке опровергли нарушения в Дружковке

Информация о якобы совершенных кандидатом от "Оппозиционного блока" нарушениях избирательного законодательства не соответствуют действительности. Это - политическое давление на членов избирательных комиссий, работающих в 49 округе на Донетчине. Такое заявление обнародовала пресс-служба "Оппозиционного блока.

"Заявления партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" о якобы имеющихся нарушениях избирательного законодательства в округе 49 в городе Дружковка Донецкой области кандидатом в народные депутаты от "Оппозиционного блока" не соответствуют действительности. Такими заявлениями "Оппозиционная платформа - За жизнь" оказывает политическое давление на членов ОИК и УИК, обеспечивающих проведение выборов на избирательном округе 49 в Донецкой области", - сказано в сообщении.

В партии также подчеркнули: админресурс по умолчанию могут задействовать исключительно представители власти.

"Оппозиционный блок" напоминает, что выборы может фальсифицировать только власть. В данном случае властью является мэр Дружковки, представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Валерий Гнатенко, партия которого 4,5 года была у власти и зарабатывала на войне", - заявили в "Оппозиционном блоке".

Напоследок в партии напомнили о том, что за ходом голосования наблюдают независимые наблюдатели. "К тем, кто предчувствует явное поражение, просьба не срывать легитимный процесс выборов", - отмечено в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что один из лидеров "Оппозиционного блока Борис Колесников уверен, что новый парламент сможет вернуть мир в Украину уже до конца года.

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