"Политический жест": Разумков объяснил заявление об отставке Гончарука

Подача заявления об отставке премьером Алексеем Гончаруком была политическим жестом.

Такое мнение в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. "Действительно, ему нужно было услышать позицию президента относительно своих дальнейших действий. Если бы президент поддержал эту инициативу Алексея Валерьевича, то я думаю, что заявление было бы написано в соответствии с требованиями действующего законодательства и требованиями Конституции", – сообщил он.

Алексей Гончарук УНН

Разумков заверил, что в этом не было никаких нарушений Конституции.

"Если бы президент принимал эту отставку, то это было бы нарушением. Если президент предлагал эту кандидатуру и он является фактическим лидером политсилы "Слуга народа", то с точки зрения политического подхода, я думаю, что ни нарушения Конституции, ни подрыва доверия к ней нет", – подчеркнул спикер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждались курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.

Позже в сети появилась вторая часть скандального разговора якобы премьер-министра Гончарука, в которой он обсуждает экономическую ситуацию в стране.

В сети опубликовали третью часть разговора премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей председателя Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. В беседе обсуждали ревальвации гривны до 20 гривен за доллар и экономическую стратегию развития Украины.

Позже в сеть слили полную запись разговоров якобы премьер-министра Украины Алексея Гончарука .

После скандала Гончарук подал в отставку.

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