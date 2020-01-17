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17 января • обновлено в 19:12
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"Политический шаг": в "Слуге народа" отреагировали на отставку Гончарука

1.2т
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Премьер-министр Алексей Гончарук подал заявление об отставке в качестве "политического шага", чтобы президент Владимир Зеленский дал оценку работе Кабмина.

Об этом в эфире ObozTV рассказала народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, комментируя опубликованные аудиозаписи разговоров Гончарука с критикой Зеленского.

"Это скорее политический шаг, а не юридический. По законодательству и Конституции, это заявление должно было быть подано спикеру парламента для того, чтобы депутаты могли рассмотреть отставку. Это политический шаг Кабмина и его главы для того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский дал политическую оценку результатам работы правительства и сказал свое слово", – пояснила Кравчук.

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Нардеп выразила надежду, что "позиция президента будет в ближайшее время".

"Если президент скажет, что правительство должно подать в отставку, то все юридические формальности будут очень быстро выполнены, весь процесс будет отвечать законодательству Украины", – пояснила она.

Кравчук уточнила, что если в отставку уйдет премьер, то это будет означать автоматическую отставку всех министров. При этом новый премьер будет иметь возможность сохранить в Кабмине некоторых министров прошлого правительства.

"Политический шаг": в "Слуге народа" отреагировали на отставку Гончарука

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Темы
Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персоны
Евгения Кравчук Владимир Зеленский Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Партия Слуга народа
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