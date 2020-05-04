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4 мая • обновлено в 11:28
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Галина Остаповец
Галина Остаповец
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Путин хочет уничтожить Украину, чары Зеленского не подействуют – Чекалкин

72.8т
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Преждевременная отставка украинского президента Владимира Зеленского, о которой заговорили в последнее время, не пойдет на пользу Украине. Общество должно получить болезненную прививку от популизма, чтобы не попасться на него еще раз в будущем.

Закончит ли Зеленский войну на Донбассе и почему российский президент Владимир Путин еще сильнее захочет реализовать свой проект "Новороссия" – об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал бывший украинский дипломат Дмитрий Чекалкин.

В первой части интервью читайте, почему Зеленский наконец понял, в какую беду попал в прошлом году, выиграв президентские выборы.

После того, как монобольшинство начало трещать по швам, запахло серьезным политическим кризисом...

– Он неизбежен, и об этом предупреждали. Большинство в парламенте занимают люди без опыта, без элементарной политической платформы. Ну кто они? То были либертарианцами, потом стали социалистами. Какие идеалы они отстаивают? Все поломать и всех пересадить? Именно так это делалось сто лет назад. Большевики приходили с лозунгами: до основания все разрушим, а потом что-то построим. Повторяем опыт столетней давности?

К сожалению, главный урок истории заключается в том, что люди не делают выводов из уроков истории.

Дмитрий Чекалкин

Дмитрий Чекалкин

Фейсбук Дмитрия Чекалкина

– Как думаете, зачем Зеленский приглашает Саакашвили в правительство ?

– У Зеленского кризис кадровой политики, тупик. Я знаю многих людей, которые получали приглашение от этой команды, но боятся. Это фактически поставить точку в своей карьере, испортить себе реноме, а некоторым – даже опорочить некролог. Президент ищет контраверсионных людей и в итоге делает ставку на персонажей типа Саакашвили.

Но я бы хотел вспомнить выступление Зеленского во время российско-грузинского конфликта 2008 года, где он играл Саакашвили, называя себя Михо Гамарж*па, и на коленях перед российским актером, игравшего роль Буша, каялся в грехах, что он вместе с Ющенко раздербанил американские деньги. Кроме того, Зеленский называл его наркоманом, коррупционером и глупым гастарбайтером. Как после такого человеку с кавказским гонором идти на сотрудничество с Зеленским? Но для Саакашвили это очень показательно. Когда-то он так же на 180 градусов изменил свое отношение к Тимошенко. Как по мне, он совершенно аморальная личность.

Виталий Портников говорит, что Зеленский может подать в отставку и до конца своего срока не добудет. А вы как считаете?

– Не в интересах государства, чтобы это произошло слишком быстро. Почему? Потому что иммунитет против популизма должен выработаться у населения через прививку, которая должна быть достаточно болезненной и длительной. Если, допустим, в ближайшие месяцы Зеленский подаст в отставку, люди вновь выберут какого-то другого популиста.

На примере избрания Зеленского, общество должно понять, что нет легких решений в сложнейших вопросах. Как по мне, не в интересах государства, чтобы он достаточно легко избавился от этого бремени. Пусть донесет его до той точки, когда в обществе выработается иммунитет от зеленого популизма.

Зеленский пришел к власти под лозунгом о том, что закончит войну на Донбассе. Удастся ли ему это в следующие четыре года?

– То было абсолютно безответственное заявление. Проблема ведь не в том, что мы прекращаем или не прекращаем стрелять. Проблема в том, что для Путина главная задача – уничтожение независимого Украинского государства. Вот его желание. На сегодня эта проблема в определенной степени обостряется.

Недавно видел карту из одного международного института, которая отражает прогноз развития экономико-промышленной деятельности в мире. Это прогноз 5-летней давности, по которому до 2025 года российская нефть и газ потеряют свое стратегическое значение. Сегодня эти прогнозы сбываются быстрее. Стратегических запасов без тех миллиардов, которые РФ получала за счет десятикратного роста цен на газ и нефть, ей хватит на пару лет.

Владимир Зеленский на Донбассе

Владимир Зеленский на Донбассе

24 канал

На той карте были обозначены перспективные регионы с учетом экономических, геополитических, климатических факторов. Ярким зеленым цветом отмечены регионы в мире, которые могут оказаться в очень выгодном положении с точки зрения продовольственного кризиса. Таким цветом были очерчены как раз все девять "областей Новороссии", на которые в свое время покушался Путин – от Чернигова до Одессы. И захват этих регионов для него становится все более значимым. Рассчитывать, что он этот вопрос оставит и под какими-то чарами Зеленского отступит от своих планов – крайне бессмысленно.

Напомню, что год назад о "нашем кандидате в Украине" говорил Венедиктов (Алексей Венедиктов, шеф-редактор радиостанции "Эхо Москвы". – Ред). Он сказал, что "наш кандидат – хаос и тот, кто приведет к этому хаосу. Будет ли это Зеленский или Тимошенко, нам не важно".

– Российская пропаганда до сих пор заточена на нашу страну?

– Украина исчезла с повестки дня российских телешоу на 4-5 дней и снова вернулась, вытесняя все прочие актуальные темы, в том числе и коронавирус. Там снова больше внимания уделяют украинским вопросам, чем российским. У телезрителей может возникнуть впечатление, что Россия – небольшая страна, со всех сторон окруженная Украиной. В доктрине Вооруженных сил Российской Федерации официально записано, что главный вид военных действий для них – гибридная война. А это психологические, информационные операции по воздействию на сознание всего населения и вооруженных сил противника.

Это самая большая угроза, которую недооценивают многие украинские журналисты и обозреватели. 15% российского госбюджета засекречено, средства идут на операции, как выразился Сурков, для стабилизации российской политической системы, то есть на гибридную войну. Эти огромные суммы, в прошлом году они составляли 35 млрд долларов. И тратятся не только на вооружение каких-то новых воинских подразделений. Несколько лет назад была создана новая горно-штурмовая дивизия, на которую потратили 2 миллиарда долларов.

Если на одну дивизию тратят такую сумму, то можно представить, насколько там сегодня большие ресурсы идут на развитие самых разнообразных инструментов воздействия на сознание граждан, начиная с телеканалов NewsOne, "Наш", 112-й и Zik и заканчивая группами в социальных сетях, которые раскручивают и питают спецагенты в Украине. Если во времена, когда я учился в институте, у нас было 40 выпускников на курсе спецпропаганды, то сегодня соответствующие вузы РФ выпускают сотни таких специалистов. И то, что мы знаем о начинающих журналистах из так называемой "ботофермы Савушкина" в Питере – это же просто верхушка айсберга.

Начнет ли Россия наконец заниматься собственными проблемами, которых у нее сейчас немало?

– Для Путина экономические вопросы стоят на втором-третьем месте. Он себя позиционирует как "собиратель земель", и чтобы соответствовать этому, ему надо расшатать ситуацию в окружающих странах. Вопрос в том, насколько у него хватит ресурсов. Ранее на Россию с неба упало десять триллионов долларов за счет десятикратного роста цен на нефть. А сейчас ожидают, что вместо 400 млрд долларов, которые РФ получала за импорт энергоносителей, будет 240. То есть минус 160 млрд. Как там будут распоряжаться этими деньгами и насколько будет достаточно ресурсов для продолжения пропагандистской информационной войны – это вопрос. Как в Кремле будут определять свои приоритеты?

Но российские пользователи теряют страх перед репрессивной машиной. В соцсетях люди все чаще шлют проклятия Путину, никто не боится высказывать свое мнение открыто. От того, насколько эти настроения в самом российском обществе будут экстремальными, зависит и поведение Путина. Хватит ли у "гиен фарса" мастерства отвлечь внимание самого российского общества от внутренних вопросов и переключить его на внешнеполитические?

Владимир Путин

Владимир Путин

РБК

А Путин добудет до конца своего срока? Не только с учетом экономического кризиса, падения цены на нефть, но и потому, что весь мир переходит новым меркам.

– Это как раз таки вытекает из моего предыдущего ответа – все зависит от того, насколько пропагандисты смогут удачно переключать внимание, менять повестку дня для россиян. До этого времени Соловьев, Киселев и Скабеева справлялись с задачей.

Но сможет ли в дальнейшем холодильник побеждать телевизор или нет? Есть формула, что в России довольны жизнью те, кто в доле, или те, кто не в курсе. Но социальные сети у них потихоньку, как и у нас, побеждают телевизор. У нас 70% украинцев главным своим источником информации называют социальные сети, а не телевидение. В России эта цифра тоже достаточно велика. В их соцсетях уже совершенно другие настроения. На путинские ролики в YouTube негативных комментариев на порядок больше, чем положительных. Это все признаки тенденции. Как она будет развиваться – от этого и зависит будущее России.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Темы
Реформы Зеленского Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Кризис в России
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Чекалкин
Место
Украина
Теги
кризис Новости России выборы в Украине
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Kharkov Russia
Kharkov Russia
окраину уничтожает исключительно преступный оккупационный киевский режим
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Wick John
Wick John
Зачем кому уничтожать руину, укро свиньи сами отлично справляются с этим
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Пока будем вырабатывать иммунитет от популизма, то от государства ничего не останется. Зед@билы все просрут.
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Wick John
Wick John
Panchenko Anatoliy, вы уже все просрали когда в 2014 вышли скакать на майД.АУНе
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