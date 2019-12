"Политически мотивированные шаги!" В Европе осудили преследования Порошенко

Новое уголовное производство ГБР против пятого президента Украины Петра Порошенко из-за подписания Минских соглашений вызвало волну гнева среди европейских политиков и дипломатов.

Так, член Европейского парламента, вице-спикер литовского Сейма Пятрас Ауштрявичюс выразил свою обеспокоенность из-за открытия нового производства на своей странице в Twitter.

Влиятельный политик призвал украинские власти прекратить политически мотивированные шаги для давления на своих оппонентов.

"Выражаю глубокое беспокойство из-за возбуждения уголовного дела против Петра Порошенко, которое открыло ГБР за возможную государственную измену, в результате подписания комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений. Призываю всяким образом избегать политически мотивированных шагов!" – заявил представитель Европарламента.

Накануне действия ГБР осудил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. В своем комментарии он сравнил Зеленского с Януковичем, потому что оба преследуют оппозиционных лидеров с помощью вымышленных уголовных дел.

"Янукович посадил Тимошенко в тюрьму по поддельным обвинениям, и теперь Зеленский, похоже, стремится сделать то же. Это Украина в худшем виде. Стыд!" – подчеркнул Бильдт.

Напомним, 10 декабря ГБР взялось за расследование производства относительно возможной государственной измены пятого президента Украины. Речь идет о подписании Минских соглашений, в кровавый период российского вторжения остановили активную фазу боевых действий, выиграли для Украины время на развитие боеспособной армии и стали основой международных санкций против России.

После обнародования записей "кассетного скандала Зеленского" стало очевидным ручное управление со стороны Офиса президента директором Бюро Романом Трубой, поэтому доверия к расследованиям фактически не было. Учитывая, что Романа Трубу освободят уже с 1 января новая дело против Порошенко выглядит как "дембельский аккорд" для создания информационного шума.

При этом на последнем саммите "нормандской четверки" европейские лидеры заявили, что альтернативы Минским соглашениям не существует. Зеленский с этим согласился и взял на себя обязательства по их выполнению.

Реакция европейских политиков доказывает скатывания украинской демократии к домайдановскому уровню и это может стать преградой на пути к евроатлантической интеграции.

I express my deep concern because of Ukraine's State Bureau of Investigation has opened a criminal case against #PetroPoroshenko, on possible treason, in respect of the Complex of Measures for Implementation of #Minsk Agreements. By all means to avoid politically motivated steps