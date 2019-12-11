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11 декабря • обновлено в 16:59
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"Политически мотивированные шаги!" В Европе осудили преследования Порошенко

1.2т
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Новое уголовное производство ГБР против пятого президента Украины Петра Порошенко из-за подписания Минских соглашений вызвало волну гнева среди европейских политиков и дипломатов.

Так, член Европейского парламента, вице-спикер литовского Сейма Пятрас Ауштрявичюс выразил свою обеспокоенность из-за открытия нового производства на своей странице в Twitter.

Влиятельный политик призвал украинские власти прекратить политически мотивированные шаги для давления на своих оппонентов.

"Выражаю глубокое беспокойство из-за возбуждения уголовного дела против Петра Порошенко, которое открыло ГБР за возможную государственную измену, в результате подписания комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений. Призываю всяким образом избегать политически мотивированных шагов!" – заявил представитель Европарламента.

Пятрас Ауштрявичюс выразил свою обеспокоенность из-за открытия нового производства против Порошенко

Пятрас Ауштрявичюс выразил свою обеспокоенность из-за открытия нового производства против Порошенко

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Накануне действия ГБР осудил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. В своем комментарии он сравнил Зеленского с Януковичем, потому что оба преследуют оппозиционных лидеров с помощью вымышленных уголовных дел.

"Янукович посадил Тимошенко в тюрьму по поддельным обвинениям, и теперь Зеленский, похоже, стремится сделать то же. Это Украина в худшем виде. Стыд!" – подчеркнул Бильдт.

Напомним, 10 декабря ГБР взялось за расследование производства относительно возможной государственной измены пятого президента Украины. Речь идет о подписании Минских соглашений, в кровавый период российского вторжения остановили активную фазу боевых действий, выиграли для Украины время на развитие боеспособной армии и стали основой международных санкций против России.

После обнародования записей "кассетного скандала Зеленского" стало очевидным ручное управление со стороны Офиса президента директором Бюро Романом Трубой, поэтому доверия к расследованиям фактически не было. Учитывая, что Романа Трубу освободят уже с 1 января новая дело против Порошенко выглядит как "дембельский аккорд" для создания информационного шума.

При этом на последнем саммите "нормандской четверки" европейские лидеры заявили, что альтернативы Минским соглашениям не существует. Зеленский с этим согласился и взял на себя обязательства по их выполнению.

Реакция европейских политиков доказывает скатывания украинской демократии к домайдановскому уровню и это может стать преградой на пути к евроатлантической интеграции.

Как писал OBOZREVATEL, ранее лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко было выдвинуто "подозрение", которое члены "ЕС" назвали русским заказом на нанесение вреда репутации политика.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Зєля самозакоханий клоун, у нього нічим не мотивована ненависть до Пороха. Зеленому до рівня Порошенка ніколи не дотягнутися. Бубочка думав, що йому варто тільки в вовчі очі путіна подивитись - і Крим і Донбас український.
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