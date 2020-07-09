Да, это информационная и политическая сенсация. Высокопоставленный сотрудник Государственного бюро расследований, начальник третьего отдела Главного следственного управления ГБР Олег Корецкий демонстративно закрыл одно из уголовных дел, открытых ГБР против экс-президента Петра Порошенко. А также заявил о политическом характере и об отсутствии состава преступления по всем другим делам против Порошенко.

Президент Владимир Зеленский начал расследование о связях Корецкого, о том, кто сохранял его на посту, кто передал ему дела по Порошенко. А Офис президента, Генпрокуратуру, ГБР разрывает очередной, небывалый еще при Зеленском правоохранительный скандал, который обострил до предела конфликт между ближайшими сотрудниками президента Венедиктовой, Соколовым и Смирновым.

В общем, я встретился с Олегом Корецким, послушал его заявление, и завтра будем встречаться еще, интересна реакция его руководства, и так далее.

Чтобы был понятен масштаб происходящего, расскажу о том, кто такой Корецкий?

1. Корецкий был доверенным лицом главы ГБР Романа Трубы, который назначил его в 2019-м на одну из ключевых должностей в ГБР - и.о. начальника Первого управления организации досудебных расследований. На аудиозаписях разговоров в кабинете Трубы зафиксирован диалог именно с Корецким, который контролировал дела против Порошенко. На записях слышно, как Корецкий докладывает о своих планах по обыскам других близких к Порошенко лицах. То есть Корецкий действительно был и остается ключевой фигурой всех расследований по прошлой власти в ГБР.

2. После прихода к власти Труба и Корецкий действовали под контролем экс-главы ОП Андрея Богдана и его партнера Андрея Портнова. Корецкий открыл целую серию уголовных дел против Порошенко именно по заявлениям Портнова.

3. После назначения в ГБР Ирины Венедиктовой, Корецкого понизили в статусе - он был назначен начальником Третьего отдела того же Первого управления. Но это не опала - а также весьма ответственный и высокий пост, который ему сохранил и действующий и.о. главы ГБР Александр Соколов. Под контролем политически послушного, на тот момент, Корецкого оставили ряд дел, открытых по заявлениям Портнова. Корецкий сохранил влияние в ГБР, и, очевидно, пользовался доверием руководства.

Какие последствия заявления Корецкого?

1. В Офисе президента началась очередная война компроматов. Президент Зеленский приступил к расследованию, кто именно поддерживал Корецкого на таком посту, кто несет ответственность за его назначение. Генпрокурор Венедиктова и и.о. главы ГБР Александр Соколов заявили, что сохранение на должности начальника отдела лоббировал замглавы ОП Андрей Смирнов! Смирнов опровергает, говорит, что никого не лоббировал и своих людей в ГБР у него нет, а ответственность за действия своего начальника отдела несет само руководство ГБР, которое сохранило должность и полномочия Корецкому, а не кто-то еще.

2. Корецкий закрыл дело по "Ленкузне", но окончательное решение за Офисом генерального прокурора. Так что, вполне вероятно, что прокуратура постарается дело сохранить.

3. Корецкий полагает, что его теперь быстро уволят. Однако по данным источников Цензор.Нет, ГБР не собирается предоставлять ему свободу. Его могут отстранить от должности на период расследования, но быстрое увольнение ему не грозит.

Какие выводы можно сделать из заявления Корецкого?

1. Президент Зеленский раздал куски влияния в правоохранительных органах своим друзьям и бизнес-партнерам, и война на уничтожение, которую ведут между собой те, кто конкурирует за доступ к ушам Зеленского, разрывает власть изнутри. Порошенко для правоохранителей куда меньший враг, чем другие "слуги народа".

2. Президент полностью политизировал всю правоохранительную деятельность. Многие уголовные дела открываются просто для отчетности, чтобы показать президенту лояльность и преданность, а не из-за каких-то реальных перспектив в расследовании. И дело по "Ленинской кузне" - яркий пример. Ведь фигурантом этого дела является Сергей Тигипко, которому сам Зеленский недавно предлагал должность первого вице-премьер-министра, ГБР расследовала, есть у Тигипко сговор с Порошенко. Зеленский управляет работой правоохранительных органов в ручном режиме. Ему кажется, что прямые команды кого надо закрыть и кого надо освободить - это его главная задача как президента. Действие рождает противодействие.

3. Зеленскому надо решать, кто ему нужен во главе силовых структур - умные или послушные? Хотя судя по подоплеке скандала с Корецким, выбор уже сделан.