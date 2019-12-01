Политическая месть: американский аналитик раскритиковал дела ГБР против Порошенко

Старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council и содиректор программы "Украина в Европе" Адриан Каратницкий считает, что преследование пятому президента Петра Порошенко нынешней правоохранительной системой выглядит как политическая месть. Он убежден: при наличии оснований претензий к Порошенко должны ограничиваться лишь вопросом коррупции.

Об этом американский аналитик сказал в интервью "Главкому ".

"Если эти процессы будут проходить вне четких рамок определения коррупции, то они будут очень негативно истолкованы на Западе. Но если будут такие обвинения в коррупции, то лучшая защита для Порошенко – Антикоррупционный суд", - отмечает Каратницкий.

Эксперт верит, что пятый президент Порошенко "сможет справиться и защитить свою честь в этой инстанции".

"Конечно, если не будут добавлять к нынешним подозрений еще дополнительные – такие, как превышение служебного положения или предательство национальных интересов в делах, касающихся, например, прохода украинских судов через Керченский пролив. Для меня и для западного мира это будет выглядеть, как проявление политического влияния и уподобление Украины "банановым республикам", - отмечает американский аналитик.

Каратницкий замечает, "если есть конкретные упреки и доказательства, то такие обвинения должны ограничиться только вопросами коррупции".

"Повторюсь, что лучшая защита – это новый деполитизированный Антикоррупционный суд. Тогда, думаю, западный мир будет достаточно спокойно и объективно воспринимать решение этого суда", - сказал эксперт и добавил, что он лично очень сомневается, "что здесь есть какие-то основания продвигать эти дела против пятого президента ".

"То, что некоторые из этих дел инспирированы господином Портновым, это позорит Украину. Чем быстрее будут закрыты наиболее безосновательные его упреки, тем лучше будет для имиджа Украины", - советует Каратницкий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект уведомления о подозрении Петру Порошенко.

Мировое сообщество уже резко отреагировало на попытки преследования пятого президента Украины. А в сети появились аудиозаписи разговоров из кабинета директора ГБР Романа Трубы, которые свидетельствуют, что уголовные производства против Порошенко курируются напрямую из Офиса президента.

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