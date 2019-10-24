Отвлекающий маневр: назван важный нюанс скандала с полиграфом для "слуг народа"

Проверки на полиграфе народных депутатов от партии "Слуга народа" отвлекают внимание украинцев от коррупционных схем, которые и стали причиной проверок.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV нардеп от "Слуги народа" Елена Шуляк. Депутат также рассказала, когда может быть принят законопроект о ликвидации данных схем.

"Демонстрация наших коллег – и Давида Брауна, и всех, кто хотел присоединиться к полиграфу – говорит о том, что мы можем честно и откровенно проходить полиграф. Полиграф так полиграф", – сказала она.

"Мы с вами уже не первый день говорим о полиграфе, о каких-то эфемерных суммах, которые предлагаются "слугам народа". Мы заговариваем сейчас тему, которая уже более года очень коррупционная. Мы сейчас говорим об электронных площадках, которые являются базами реестра, где находятся отчеты оценщиков. Эти площадки, которые работают, приносят своим владельцам более 1,5 млн грн в день", – отметила нардеп.

Шуляк напомнила, что тема полиграфов возникла, когда началось обсуждение законопроекта №2407, который касался ликвидации этих площадок.

"Мы сейчас больше говорим о полиграфах, а меньше о том, что налогоплательщики, обычные украинцы при совершении операции покупки-продажи недвижимости просто "в никуда" платят с каждого договора от 500 до 1800 грн, принося неизвестно кому 1,5 млн грн в день. Мне бы хотелось, чтобы для нас это стало делом чести, чтобы мы ликвидировали коррупционную составляющую, избавились от этих площадок. А полиграфы пусть будут второстепенным вопросом", – подчеркнула она.

По словам Шуляк, сейчас СМИ "уделяют больше внимания именно полиграфам, реакции "слуг народа", а меньше внимания проблеме, из-за которой и возникли все эти вопросы".

Нардеп спрогнозировала, что законопроект, ликвидирующий коррупционные схемы, до конца года все же будет принят.

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