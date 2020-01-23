За деньги Пинчука и Сороса? Сколько потратили "слуги" в Давосе и почему могли нарушить закон

На Всемирный экономический форум в Давос слетелось множество бизнесменов и политиков топ-уровня со всего мира. Украина тоже не пасет задних, помимо президента Владимира Зеленского и премьера Алексея Гончарука, в Швейцарию полетели десятки нардепов.

При этом пробыть три дня на ВЭФ дело не из дешевых, как однокомнатная квартира в областном центре. В Раде уверяют, такие расходы оправданы, та и платят за этот вояж некие инвестиционные компании.

Кто именно спонсирует поездку народных депутатов в Давос, можно ли считать это коррупцией и в чем смысл дорогой поездки – разбирался OBOZREVATEL.

Сколько стоит Давос?

Поездка на Всемирный экономический форум в Швейцарию отнюдь не дешевая. Учитывая перелет, проживание, транспорт, питание и взнос за регистрацию – сумма получается более чем кругленькая. Разберем по порядку.

Только по самым скромным подсчетам 2-3 дня в Давосе обойдутся минимум 2-3 тысячи долларов, с учетом проживания, питания и перелета. Безусловно, отели и апартаменты можно найти на любой вкус, и за 5-6 тысяч долларов.

Отели на Booking Скриншот

Отели на Booking Скриншот

Средняя же стоимость полета – в районе 8-10 тысяч гривен. Еще несколько тысяч гривен нужно отдать за такси от аэропорта в город. Примерно столько же обойдется и питание. Давос – город курортный, с ценами швейцарскими, да еще и завышенными.

Отдельное внимание стоит уделить и регистрационному взносу. ВЭФ – это собрание людей не бедных, и не простых мыслетелей, а по сути миллионеров, политиков разного уровня и просто очень известных людей. Все происходит за счет финансовой поддержки крупных компаний и фондов.

К примеру, в зависимости от уровня доступа к мероприятию участники должны заплатить от 60 до 500 тысяч долларов. Если же есть специальное приглашение, то сумма значительно меньше – порядка 18 тысяч долларов.

В итоге с учетом взноса (если его платили нардепы) – поездка в Давос обойдется в 21-22 тысяч долларов (около 550 тысяч гривен), если сильно экономить. Цена однокомнатной квартиры в областном центре.

Что говорят в Раде

Главный вопрос – в чем смысл поездки и какой от нее эффект?

Делегация из украинских нардепов более чем внушительная. Только от “Слуги народа” поехали 20 нардепов: глава фракции Давид Арахамия, глава партии Александр Корниенко, Марина Бардина, Елизавета Ясько, Евгения Кравчук, Святослав Юраш и другие.

Также на Давосе были замечены народный депутат Вадим Новинский, представитель “Оппозиционной платформы – За жизнь” Наталья Королевская, нардепы от “Голоса” Кира Рудик, Леся Василенко, Юлия Клименко и другие. В целом получается внушительная делегация порядка 30 человек.

Члены "Слуги народа" летят в Давос Facebook Сержа Сергеева

Члены "Слуги народа" в Давосе Telergam-канал Тараса Березовца

Умножаем минимальную стоимость поездки в 21 тысяч – получается примерно 600 тысяч долларов всего на 3 дня. Сумма просто колоссальная.

Как рассказал Арахамия, депутаты полетели за счет отдельных инвесторов. Правда, кто именно и на каких условиях дал денег на вояж – нардеп не сказал.

"Правильно господин Разумков подметил – не расходуются партийные средства. Это мультидонорская ассоциация, в которую вошли многие ведущие международные компании, инвестиционные фонды, которые разработали этот Ukrainian house. Кстати, он увеличился намного, я надеюсь, что в следующем году будет только улучшаться эта ситуация. Поэтому, я считаю, что это целесообразные инвестиции, но все будем смотреть, как говорится, "цыплят по весне будем считать", – отметил Арахамия.

Кто заплатил и на каких условиях

Исходя из ответа становится понятно – нардепам могли проплатить как иностранные партнеры (к примеру, посольство США или фонды Джорджа Сороса), так и украинский крупный бизнес. С учетом того, что все нардепы участвуют в “украинском завтраке”, речь идет об олигархе Викторе Пинчуке.

Какой в этом смысл? По словам Арахамии, если после поездки Украина получит хотя бы два-три инвестиционных проекта на 100-200 млн долларов, то эта поездка того стоит. Если не получит, то в следующем году он туда ехать не будет. Откуда там возьмуться такие инвестиции – вопрос остается открытым.

Интересна позиция в прошлом одного из главных кандидатов на должность главы Комитета по иностранным делам Елизаветы Ясько. Кроме фразы: "Это командировка", – нардеп не смогла внятно объяснить, кто оплачивал поездку.

"Это официальная командировка, я вам ответила... Вся информация есть у нашего руководства. Я не могу знать все детали моих командировок", – с улыбкой и небольшим раздражением ответила журналисту "Радио Свобода" Ясько.

Вот так в комментарии OBOZREVATEL аргументировала цель поездки нардеп Евгения Кравчук:

“Участие в нынешнем съезде для Украины особенно важно, так как зарубежные партнеры не знают новых членов правительства, депутатов. Для них почти все мы – незнакомые люди без длительного политического опыта. При таких обстоятельствах нам отводится роль коммуникаторов, которые могут рассказать об изменениях, происходящих в Украине; о законах, которые открывают новые возможности для инвесторов. Например, о концессии. Или о том, что в 2020 году запланирована большая приватизация государственных предприятий. И мы эту возможность должны использовать максимально”, – подчеркнула Кравчук.

Смотрите видео по теме:

Зачем же туда поехало такое количество нардепов? Разве иностранным инвесторам недостаточно было обычной делегации из 5 человек? Руководства партии СН, главы фракции и нескольких представителей от Комитета по иностранным делам?

Интересен и тот факт, что делегации украинских нардепов по сути прилетела лишь на одно мероприятие – "украинский завтрак". К примеру, фотографий с выступления Владимира Зеленского в свободном доступе и не найти.

OBOZREVATEL обязательно отправит запросы к руководству партий "Слуга народа" и "Голос", чтобы узнать, за чей счет политические силы отправили своих представителей на форум в Давос.

При этом важно подчеркнуть – если же народные депутаты не смогут отчитаться о спонсорах поездки, то ими вполне может заняться Национальное агентство по противодействию коррупции. Ведь отнюдь не все участники делегации могут объяснить, откуда появились деньги на поездку.

К тому же – спонсорская помощь для членов парламента вещь также опасная. Избранникам нужно доказать, что получили они ее "просто так", без каких-либо гарантий для доноров. В статье 369 Уголовного кодекса сказано, что такая неправомерная выгода наказывается штрафом от 500 до 700 необлагаемых минимумов (от 8500 до 11900 грн), или тюрьмой до 4-х лет.

В самой поездке нет ничего плохого, народные депутаты и члены правительства должны привлекать инвесторов в Украину. ВЭФ для этого подходящая площадка. Вопрос лишь заключается в том, кто оплачивал такой дорогой визит, на каких условиях (что получит взамен?) и почему от Верховной Рады полетело около 3-х десятков нардепов.

И еще один немаловажный пункт – какой практический эффект от встреч? Смогут ли народные избранники привлечь инвесторов или улучшить имидж страны своим пребыванием.

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