Главная Новости
22 ноября • обновлено в 15:25
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Роман Головин
Роман Головин
Кандидат наук по государственному управлению Все статьи автора

Поле битви – Земля. Земельні поправки 2178-10: зрада чи революція?

194

13 листопада проголосували в першому читанні за законопроект №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Цей проект Закону про земельну зраду - зрада за всіма напрямами. Поле втрат від закону – землі України. Поле битви ще не визначено. І на поле битви потрібно приходити зі своїми пропозиціями й поправками … поки що.

14 листопада ще одна трагічна дата – проголосували за в першому читанні за законопроект №2194 та №2195 і сформували зрадницький пакет законів проти українців та їх землі.

Новости
Земельна зРада: поява української жАнни Д'Арк-Скороход та Іуд в нових обличчях

Про законопроект №2194 та №2195 поговоримо трошки пізніше, так як основа зради в законопроекті №2178-10.

В середу, 27 листопада, закінчується 14 днів щодо подання пропозицій і поправок для законопроекту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

За зрадницький проект закону №2178-10 в першому читанні проголосувало 240 депутатів, з них 227 Слуг та 13 мажоритарників. З фракції "Слуг" проти законопроекту проголосувало 3 відважних депутатів: Анна Скороход, Сергій Нагорняк і Георгій Мазурашу. 16 Слуг утрималось, 5 - були відсутні, 1- не голосував. Всього втрат голосів у Слуг від свідомих депутатів і "відсутніх" - 26. Якщо до голосування усвідомляться і перейдуть на "світлу сторону добра" ще 15 Слуг з причин: відсутній, утримався, не проголосував, або сказавши тверде "ні", то закон №2178-10 про земельну зраду не буде підтримано в другому читанні.

Новости
Земельний уряд: законодавча ініціатива з національно-орієнтованого законодавства з земельних відносин

Щоб гарантувати "земельну більшість" у парламенті для недопущення земельної зради, виходячи з тієї ситуації що склалася, достатньо сформувати національно-орієнтовану коаліцію в середині фракції "Слуга народу", в кількості мінімум 68 депутатів, 19 з яких вже себе проявили як справжні Слуги народу. Така національно-орієнтована коаліція Слуг може об’єднуватися в голосуваннях за закони в інтересах Українського народу з іншими фракціями і депутатами.

Для не підтримання депутатами зі "Слуг" проекту закону про земельну зраду №2178-10 у них повинна бути, окрім простого бажання не зраджувати Україну, об’єднавча ідея, яка задовольнить депутатів, як тих, хто не проголосував за цей закон в першому читанні, так і тих, які б з радістю "спригнули" з цього поїзду зради, але не було приводу чи достатніх аргументів.

Новости
Нова комунальна стратегія Києва

На жаль, жодна політична сила не спромоглася закону про земельну зраду №2178-10 протиставити повноцінні національно-орієнтовані зміни до законодавства, як у вигляді змін, так і у вигляді повноцінних законів. В тій ситуації, яка склалася, об’єднавчу ідею можна "загорнути" тепер лише в пропозиції і поправки до законопроекту 2178-10. І такі національно орієнтовані пропозиції і поправки можуть вплинути на перебіг подій – протидіяти зраді.

Розумію, що свідомими фракціями і депутатами будуть подані пропозиції і поправки, але виходячи зі свого досвіду, наукових напрацювань, я вважаю за необхідне включився в законотворчий процес. Мною вже запропоновано певним парламентським і непарламентським політичним силам та окремим депутатам консолідоване бачення можливих правок - правок в інтересах власників землі, правок в інтересах Українського народу, а не в інтересах іноземців, латифундистів, орендарів, дезорієнтованих політиків та меркантильних зрадників.

Новости
Ринок земель: завершальний геноцид українців

Уже в самій назві закон несе безграмотність, яка виражена в обігу того, що не може бути обігом. Земля не може бути в обігу, вона не може бути в обігу навколо нас. Все, що земля може робити - давати все неоціненне, що забезпечує існування людства та обертатися навколо Сонця. Хоча, може, "придумувачі" земельної зради і вирішили, що вони і є Сонце, наше Сонце.

Отже, мої національно-орієнтовані пропозиції і правки дадуть можливість:

- Визначити національно-орієнтовану суб’єктність набувачів земель;

- Забезпечити власникам землі отримувати в 2-4 рази більше доходів від власної землі;

- Забезпечити вільний обміну правами на землю сільськогосподарського призначення без втрати (зміни) соціально-значимої структури суб’єктності прав власності на українську землю;

- Забезпечити формування ефективного власника в особі українських громадян та їх соціальних утворень, як уособлення Українського народу та його права на землю;

- Зробити неможливою концентрацію земель у певного обмеженого кола осіб - земля не буде у власності ні іноземців, ні латифундистів, ні у транснаціонального капіталу;

- Забезпечити формування умов для впровадження ринкових механізмів в земельні відносини;

- Забезпечити формування можливостей і умов для самостійного господарювання на своїй землі її власників;

- Формування умов для пришвидшеного відтворення та розвитку аграрного виробництва, зокрема, тваринництва та переробки;

- Забезпечити умови для створення нових робочих місць;

- Забезпечити формування надійної інвестиційної бази для розширеного кредитування інвестицій в аграрну галузь і економіку країни;

- Забезпечити соціально-спрямований розвиток економіки країни в інтересах українців;

- Зростанню цінності землі, як за економічною ефективністю, так і за морально-етичними нормами - бути власником землі стане престижно і економічно вигідно;

- Забезпечити зняття з питання денного економічних, суспільних, світоглядних суперечностей з приводу земельних відносин.

Пропозиції і правки повинні об’єднати всі національно-орієнтовані політичні сили і депутатів, як в раді, так і поза нею, а головне об’єднати Український народ, який за Конституцією України є власником українських земель.

Новости
Будувати необхідно Україні Україну

У національно-орієнтованих депутатів зі Слуг є можливість об’єднатися і довести, хто є справжній слугою народу, а хто такий за назвою партії. Усім нам необхідно підтримати справжніх слуг, підтримати тих депутатів з фракції "Слуги народу", які хочуть приєднатися до своїх колег-справжніх слуг, що вже не голосували за земельну зраду.

Тому, в першу чергу, звертаюся з пропозицією до депутатів з фракції "Слуга Народу" (ті, які зараз там і ті, які вийшли з фракції) про співпрацю не тільки з подання національно-орієнтованих пропозицій і поправок до проекту Закону №2178-10, але і подальшого формування законодавства у сфері земельних відносин в інтересах Українського народу. Національно-орієнтовані (справжні) слуги народу можуть і повинні стати об’єднавчою силою в парламенті.

Також, я готовий до співпраці і з іншими фракціями, депутатами і позапарламентськими політичними силами.

Земля - питання №1.

Ми є Влада!

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "земельная реформа" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Роман Головин Роман Головин
Тема
земельная реформа
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги