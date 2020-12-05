Поклонская: в Крыму нет пресной воды, в кранах течет грязная и вонючая

Мирослав Семенюк Политика 14:34, 5.12.2020 Обновлено: 17:14, 5.12.2020

Бывший "прокурор" временно оккупированного Крыма и нелегитимный депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила о катастрофической ситуации с водой на полуострове.

Как написала она в Telegram, в Крыму не осталось пресной воды.

"В кранах течет грязная, ржавая и вонючая вода, из-за которой люди начинают массово болеть кишечными и кожными заболеваниями", – отметила Поклонская.

Она рассказала, что обращается на протяжении нескольких месяцев в ООН, но пока безрезультатно.

"Более двух миллионов человек, проживающих на территории Юго-Восточной Европы (а не на дальних планетах – Марсе или Юпитере), находятся на грани гуманитарной катастрофы. В своих обращениях прошу уполномоченных лиц: помогите прекратить это безобразие", – подчеркнула нелегитимный депутат.

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