Поклонская решила убрать главного соперника Путина

Экс-прокурор аннексированного Крыма и так называемый депутат Госдумы России Наталья Поклонская направила в российский ЦИК запрос о снятии с выборов кандидата в президенты Ксению Собчак.

Как сообщает Крым.Реалии, причиной она указала посягательство на территориальную целостность России и неуважение к жителям Крыма.

"Так себя вести и неуважительно относиться к крымчанам – непозволительно. Конечно же, я молчать не могу, поэтому направила соответствующий депутатский запрос на имя председателя ЦИК России и прошу снять с регистрации кандидата в президенты Собчак за нарушение закона. Я не рассчитываю на какие-то документы реагирования, но тем не менее мы, крымчане и севастопольцы, позицию свою изложили и показали, что не надо к нам так относиться. Мы – Россия, и если кому-то это не нравится, то это его трудности, но не наши", - заявила Поклонская.

По словам экс-депутата, кандидат в президенты "не имеет права публично заявлять о том, что какая-то часть России не принадлежит стране".

"Это недопустимо и запрещено федеральным законом", – заявила Поклонская.

Как сообщал "Обозреватель", ранее российский журналист уличил Собчак во лжи по поводу Крыма.