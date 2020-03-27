ХОТІЛИ ЯК КРАЩЕ, А ВИЙШЛО....
Зеленський гучно пропіарив створення Стабілізаційного Фонду України для подолання наслідків коронавірусу‼️
Фонд, який мали наповнити ОЛІГАРХИ (!!) і який би допоміг Україні вирішити фінансові проблеми в цей непростий час...
На виконання цього рішення Президента, Уряд подав пропозиції щодо формування Стабілізаційного Фонду!
ОЛІГАРХАМИ, що наповнюватимуть Фонд, українська влада ВИЗНАЛА:
Культура;
Освіта і наука;
Охорона здоров‘я;
Люди з інвалідністю;
Кінематограф;
Українське фермерство;
Дороги та інфраструктура...
Саме за рахунок цих "олігархів" і буде сформований Стабілізаційний Фонд у розмірі 124 млрд. гривень.
Інших олігархів в урядовому списку помічено не було!
ЖОДНОГО СКОРОЧЕННЯ ВИДАТКІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ: Президента і його Офісу, народних депутатів, міністрів та їх замів, прокурорів, суддів, інших топ-чиновників - НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО‼️‼️‼️
ЗАБУДЬТЕ ПРО ЦЕ!!
Ну звісно, українці сидять вдома без зарплат і пенсій, думають як прогодувати свої сім’ї, "моляться" на кожну "попутку", яка довезе їх до роботи чи до магазину!
Натомість, "Слуги народу" ЖИВУТЬ ПОВНОЦІННО І НІ В ЧОМУ СЕБЕ НЕ ОБМЕЖУЮТЬ І НЕ ВІДМОВЛЯЮТЬ!!
НУ ДА, САМЕ Ж ЦЕ ВОНИ ОБІЦЯЛИ "ЗРОБИТИ РАЗОМ"!!
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