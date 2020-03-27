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27 марта • обновлено в 14:03
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Павел Розенко
Павел Розенко
Экс-вице-премьер-министр Украины Все статьи автора

Поки українці вдома без зарплат, "Слуги" ні в чому собі не відмовляють

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ХОТІЛИ ЯК КРАЩЕ, А ВИЙШЛО....

Зеленський гучно пропіарив створення Стабілізаційного Фонду України для подолання наслідків коронавірусу‼️

Фонд, який мали наповнити ОЛІГАРХИ (!!) і який би допоміг Україні вирішити фінансові проблеми в цей непростий час...

На виконання цього рішення Президента, Уряд подав пропозиції щодо формування Стабілізаційного Фонду!

ОЛІГАРХАМИ, що наповнюватимуть Фонд, українська влада ВИЗНАЛА:

  • Культура;

  • Освіта і наука;

  • Охорона здоров‘я;

  • Люди з інвалідністю;

  • Кінематограф;

  • Українське фермерство;

  • Дороги та інфраструктура...

Саме за рахунок цих "олігархів" і буде сформований Стабілізаційний Фонд у розмірі 124 млрд. гривень.

Інших олігархів в урядовому списку помічено не було!

ЖОДНОГО СКОРОЧЕННЯ ВИДАТКІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ: Президента і його Офісу, народних депутатів, міністрів та їх замів, прокурорів, суддів, інших топ-чиновників - НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО‼️‼️‼️

ЗАБУДЬТЕ ПРО ЦЕ!!

Ну звісно, українці сидять вдома без зарплат і пенсій, думають як прогодувати свої сім’ї, "моляться" на кожну "попутку", яка довезе їх до роботи чи до магазину!

Натомість, "Слуги народу" ЖИВУТЬ ПОВНОЦІННО І НІ В ЧОМУ СЕБЕ НЕ ОБМЕЖУЮТЬ І НЕ ВІДМОВЛЯЮТЬ!!

НУ ДА, САМЕ Ж ЦЕ ВОНИ ОБІЦЯЛИ "ЗРОБИТИ РАЗОМ"!!

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Автор
Павел Розенко Павел Розенко
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Павла Розенка
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