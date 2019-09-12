Покер Верланова: чого чекати від гравця на чолі податкової

Покер є видом азартної гри в карти, сказано в академічному Словнику української мови. Однак наприкінці 2018 року покер проголосили видом спорту на державному рівні. Це сталося через місяць після приходу на посаду заступника міністра фінансів палкого прихильника покеру, колишнього адвоката Сергія Верланова.

Нині цей засновник громадських організацій “Асоціація гравців у покер” і “Федерація покеру України”, які через суд домагалися включення “спортивного покеру” до переліку видів спорту в Україні… очолює Державну податкову службу України. По суті, азартний гравець відповідає за поповнення всього державного бюджету України. Така карколомна кар’єра не може не викликати питань у журналіста-розслідувача, передає видання "Правдошукач".

У квітні 2019 року Сергій Верланов виграв конкурс на посаду голови Державної податкової служби України. Цікаво, що про призначення Верланова керівником ДПС стало відомо задовго до конкурсу, а умови цього конкурсу були “доопрацьовані” таким чином, щоб перемогти в ньому могла людина, яка менше ніж рік працює на державній службі. За словами економічного експерта Фонду суспільної безпеки Юрія Гаврилечка, міністр фінансів Оксана Маркарова сприяла призначенню її заступника Сергія Верланова на посаду голови ДПС. Очевидно, не обійшлося і без впливу колишнього прем’єр-міністра Гройсмана.

За нашими даними, так само заздалегідь відомі переможці ще не проведених відкритих конкурсів на посади керівників обласних органів Державної податкової служби. Так би мовити, торги ще не почалися, а теплі місця вже продані — все як раніше, наче й не було в Україні довгих років нещадної боротьби з корупцією. Причому вартість призначення сягає 500 тисяч доларів США.

Особливе занепокоєння викликає те, що Верланов призначив своїм радником адвоката Олександра Кондру, який забезпечував юридичне супроводження бізнесу “короля конвертів” Василя Костюка. Його павутиння фірмочок постійно оновлюється. На даний час, за нашими даними, це можуть бути такі контори, як ТОВ “ВІК ЛІМАРДО”, ТОВ “ТД ШТЕРН”, ТОВ “ГРИФОН ПЛЮС”, ТОВ “ЕКО-ТРЕЙД ЗАХІД”, ТОВ “ВЕСТ ТАБАККО ГРУП”, ТОВ “Н-ПРОДАКШН”, ТОВ “ФОРЕСТ САНРАЙЗ”. Кожна з цих лавочок безконтрольно процвітає, повністю уходить від податкового контролю та відпрацювання на місцях і наповнює кишені ділків та прихильних податківців. Здогадуєтеся, яку посаду займає кінцевий бенефіціар?

Кондра контролює такі фірми, як Адвокатське об’єднання “Кондра і партнери”, Гніздичівський державний спиртовий завод, ТОВ “ІНТЕНСИВ”, ТОВ “ЛЬВІВ-ІНВЕСТ ПЛЮС”, ТОВ “АПОЛЮКС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД”, ПП “БАСТРАНС”. Показово, що адвокатське об’єднання “Кондра і партнери” фігурує у кримінальному провадженні стосовно формування “штучного” податкового кредиту шляхом створення та реєстрації на підставних та опосередкованих осіб суб’єктів підприємницької діяльності. Що може радити податковий махінатор керівнику податкової служби?! Як можна на нього покладатися в питаннях кадрової політики, у яку той активно втручається, забезпечує розставляння своїх людей в регіонах і центральному апараті?! І, схоже, він не один такий дивний радник.

Кажуть, що, не маючи досвіду роботи в податкових органах, Верланов повністю покладається на поради давнього приятеля Юрія Кригана, під “пильним” оком якого у київській фіскальній службі протекли ріки лівої готівки. Той, у свою чергу, начебто спланував для Верланова масштабну схему грошових потоків у столиці та регіонах і рекомендував шефу наблизити до себе співробітника ДФС Мішалова, який приятелює з директором департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем Миколою Чмеруком. Знайшли своє місце у легендарній схемі збагачення і структури Кондри; наміри реалізувати цю схему пов’язуються із підібраними ним регіональними керівниками. Ходять чутки про канал в Telegram, де подільники обмінюються інформацією про схемні фірмочки та рух коштів повз бюджету. Для "активного" контакту з бізнесом горе-компанією було обрано такого собі Олександра Гонзу. Цей персонаж, сподіваюсь, зацікавать правоохоронців найближчим часом. Як результат, такі регіони, як Львів, Київ, Донецьк стали фактично офшорними зонами для обготівкування коштів. При цьому так звані "конверти" залишаються "непоміченими" ДПС. Безтурботно орудують фірми-одноденки ТОВ “СТРОНГФЕСТ”, ТОВ “ЕМІРАТ ТОРГ”, ТОВ “КОЛОСС ГРУП”, ТОВ “НОВОТЕХ ОПТ”, ТОВ “БУД МЕРЕЖА”, ТОВ “АЗОВБУД ЛТД”, ТОВ “КАЛАБРИЯ”, ТОВ “АЛЬТА ГЛОБАЛ”, ТОВ “СТАЛЬ ПОСТАЧ”, ТОВ “ДОНПАК”СВ”. І цей перелік можна продовжувати…

Перераховані персоналії в оточенні Верланова та сумнівна кадрова політика створюють низку корупційних ризиків, зокрема, скорочення надходжень до державного бюджету, згортання процесу детінізації економіки та подальше ускладнення відносин з міжнародними фінансовими інститутами, не кажучи вже про зниження авторитету ДПС та податкової дисципліни платників через системні зловживання повноваженнями в інтересах особистого збагачення податківців.

Сергій Верланов вже встиг гучно заявити про підтримку планів команди президента Зеленського щодо податкової амністії та жорсткої протидії виведенню прибутків з-під оподаткування. Раніше в команді прем’єра Володимира Гройсмана він також позиціювався як палкий прихильник реформ. Закінчилося, як ми пам’ятаємо, легалізацією покеру, димовою завісою прикриття для мільярдних оборотів тіньових казино — навряд чи це корисно Україні, але це може бути вигідно чиновнику, який “в долі”.

Треба пам’ятати, що від гравця в покер можна очікувати блефу. Особливо якщо його знайомі пов’язані з конвертаційними центрами та контрабандними схемами. Якщо державну податкову службу очолює людина, яка грає за одним столом з обнальниками та конвертаторами, це змушує непокоїтися за долю антикорупційних реформ та стабільність фінансової системи України.

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