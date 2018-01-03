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Пока они кукарекали, Украина формировала силовой аппарат

8.6т

Все эти дурацкие угрозы в адрес "несостоявшегося государства", махание кулачком и требования до 10 часов утра расследовать или мы идем на штурм, это акт отчаяния противников нынешнего курса Украины.

Фактически окно возможностей для них закрылось. Осенне-зимние попытки переворотов замаскированные под народный протест (как и все предыдущие "третьи майданы") закончились ничем, нарко-лидер дискредитирован. Украинское общество сумело разобраться кто есть кто и не пошло за переодетыми.

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Государство сумело убедить людей, что оно - лучшая альтернатива, чем фсбшный конгломерат этих псевдопатриотов с колорадками за пазухой с их беззаконием в качестве политической программы.

Возможности свергнуть украинскую власть путем организации фейковых протестов и принуждения власти пойти на перевыборы Кремлем и его марионетками упущены. В 2018м требовать перевыборов, когда до очередных рукой подать, будет глупо. Теперь для них остается 2 варианта:

1. законный - побеждать путем очередных выборов-2019 года

2. незаконный - отбросить попытки маскироваться под "мирный протест" и пытаться сделать переворот открытым вооруженным выступлением.

Для второго силенок недостаточно. Пока они кукарекали, Украина формировала силовой аппарат. Но и для первого варианта - тоже не все гладко. Злочинная власть наколотила уже столько ништяков, что даже ее противники вынуждены нехотя что-то да и признавать. Если Президент, Парламент и Кабмин не упустят еще и 2018 год для реформ, то в 2019 они без проблем выиграют выборы как наиболее успешная команда в Украине.

Все это зрадоагентура понимает. Оттого истерит и допускает ошибки, обнаруживая свое антиукраинское нутро.

И это, ящитаю, отлично.

😉

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Автор
Джон СмитДжон Смит
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Джона Смита
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