Пока никто не рискнет: глава Пентагона предупредил врагов Украины

Пока никто не захочет напасть на Украину, влияние оборонительного оружия, которое Вашингтон согласился продать Киеву, не будет значительным.

Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, пишет "Голос Америки".

По его словам, военная роль Соединенных Штатов Америки в Украине не изменится.

"Сейчас я не думаю, что военная роль США в Украине будет эволюционировать. Сейчас там находятся наши военные тренеры, которые помогают подготовить армию Украины к стандартам НАТО, и причина этого в том, что мы хотим убедиться, что Вооруженные силы Украины служат интересам народа Украины", - объяснил глава Пентагона.

Как писал "Обозреватель", 22 декабря телеканал ABC News со ссылкой на многочисленные источники в Госдепартаменте США сообщил, что президент США Дональд Трамп объявит о продаже Украине противотанковых ракет.

Решение Трампа вызвало бурную реакцию в Совфеде РФ.