"Пока не проглотил": Зеркаль сделала Зеленскому предупреждение о Путине

Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже только доказали, что у главы Кремля есть стратегия касательно Украины, которой он придерживается.

Такое мнение высказала бывшая заместительница главы МИД Елена Зеркаль в программе Сергея Иванова "Антиподы". Отвечая на вопрос, как бы она охарактеризовала результаты встречи в Париже, Зеркаль сказала: "Жизнь Маугли (намек на Зеленского – Ред.) имеет много компонентов и рисков".

При этом экс-дипломат подчеркнула, что эти переговоры напоминают ей "Игру престолов". "Это как встреча с Сауроном (Темный Властелин – Ред.). Можно выйти, но у тебя все равно остается какой-то отпечаток от этого".

Елена Зеркаль Скриншот с видео

При этом она предупредила Зеленского, что здесь не работает выражение "Спасибо, что живой!".

"Это же живой сейчас, но это не означает, что живой через некоторое время. Я всегда выхожу из того, что у Путина есть стратегия. Он ничего не делает просто так. И то, что он не проглотил в первый раз, это тоже тактика", – подчеркнула она.

Отметим, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во вторник, 17 декабря, провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря в Париже прошла встреча "нормандской четверки", на которой было приняты решения в частности о прекращении огня на Донбассе, обмене удерживаемыми лицами, разведении войск еще на 3-х участках.

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