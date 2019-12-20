Главная Новости
20 декабря • обновлено в 07:24
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Пока не проглотил": Зеркаль сделала Зеленскому предупреждение о Путине

3.6т
Читать материал на украинском

Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже только доказали, что у главы Кремля есть стратегия касательно Украины, которой он придерживается.

Такое мнение высказала бывшая заместительница главы МИД Елена Зеркаль в программе Сергея Иванова "Антиподы". Отвечая на вопрос, как бы она охарактеризовала результаты встречи в Париже, Зеркаль сказала: "Жизнь Маугли (намек на Зеленского – Ред.) имеет много компонентов и рисков".

При этом экс-дипломат подчеркнула, что эти переговоры напоминают ей "Игру престолов". "Это как встреча с Сауроном (Темный Властелин – Ред.). Можно выйти, но у тебя все равно остается какой-то отпечаток от этого".

Новости
К Путину пришли на поклон фанаты с "Л/ДНР": Цимбалюк высмеял "народ Донбасса"

Елена Зеркаль

Елена Зеркаль

Скриншот с видео

При этом она предупредила Зеленского, что здесь не работает выражение "Спасибо, что живой!".

"Это же живой сейчас, но это не означает, что живой через некоторое время. Я всегда выхожу из того, что у Путина есть стратегия. Он ничего не делает просто так. И то, что он не проглотил в первый раз, это тоже тактика", – подчеркнула она.

Отметим, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во вторник, 17 декабря, провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря в Париже прошла встреча "нормандской четверки", на которой было приняты решения в частности о прекращении огня на Донбассе, обмене удерживаемыми лицами, разведении войск еще на 3-х участках.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Переговоры Зеленского и Путина" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Елена Зеркаль Сергей Иванов Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
5
8
Смешно
8
Интересно
7
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филя филя
филя филя
саурон маугли игра престолов. и с такой кашей в голове эта дура отношения выстраивала с россией?))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Путін це катала,він спочатку дає лоху трошки виграти,а потім обдере до нитки,і чим більше радіє лох своєму маненькому виграшу тим впевненіше почувається катала,лох на крючку не зіскоче.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Куни Чан
Куни Чан
Скорее Рик и Морти, первый сезон, желтому цыпленку все объяснять надо.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги