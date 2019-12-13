"Пока не будет освобождена украинская земля": Порошенко призвал ужесточить санкции против России

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что до тех пор, пока продолжается российская агрессия, все его усилия будут направлены на укрепление мировой коалиции в поддержку Украины.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода. Политик отметил, что с первых дней его президентства, это было его приоритетом.

"Уже идет шестой год неустанной агрессии против Украины со стороны России. С первых дней моего президентства одной из ключевых задач было создание мировой коалиции для обеспечения мировой солидарности с Украиной, и эта задача была успешно выполнена", – напомнил Порошенко.

Петр Порошенко призвал ужесточить санкции против России

"До тех пор, пока оккупированная земля Украины, включая Донбасс и Крым, не будет освобождена от российского военного присутствия, и украинский суверенитет не будет восстановлен, я как пятый президент, как народный депутат и как гражданин буду делать все от меня зависящее, чтобы эту коалицию сцементировать", – пообещал Порошенко.

Он сообщил, что решение Совета ЕС о продлении санкций против России еще на шесть месяцев является результатом этих усилий.

"Все мои последние выступления на различных форумах были направлены на то, чтобы Украина оставалась высоко в повестке дня мировой системы безопасности", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что выступает не просто за продолжение санкций против России – по убеждению Порошенко, они должны быть усилены.

"Потому что если Российская Федерация в течение шести лет не выполняет взятые на себя обязательства, если Российская Федерация не выполняет прямые нормы международного права, если РФ не выполняет решения международных судов, то она, безусловно, заслуживает усиления санкций", – подчеркнул Порошенко .

"Речь идет не только о суде с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, но и о Гамбургском суде, который посвящен акту агрессии против украинских Вооруженных Сил в Керченском проливе и безопасности в Азовском море. И те иски, которые подавались по моей директиве и были связаны с невыполнением Россией Международной конвенции по финансированию терроризма.

И по фактам преследования крымских татар на территории Крыма. Эти и другие позиции сегодня в перечне наших претензий, который будет расширяться. В конце концов благодаря нашим усилиям международная правовая ответственность России, включая Военный трибунал в Гааге, должна наступить", – убежден Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL, в закон об оборонном бюджете США внесли положение о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

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