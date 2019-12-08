"Пока не будет освобожден последний клочок земли": Порошенко эмоционально призвал Зеленского не уступать Путину

Десятки тысяч людей по всей Украине вышли на акцию "Красные линии", чтобы донести участникам переговоров в нормандской формате общую позицию: никаких уступок стране-агрессору и ее лидеру Владимиру Путину быть не может.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил во время выступления на Всеукраинском вече в центре Киева и поблагодарил всех участников акции, передает сайт партии.

"Мы все собрались здесь для того, чтобы голос из киевского вече был услышан в Париже. Был услышан Ангелой Меркель – надежным другом Украины, с которой я встречался две недели назад на съезде Европейской народной партии в Загребе. Где мы получили четкую позицию Германии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Петр Порошенко поблагодарил канцлера Германии за последовательную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

"Мы за то, чтобы с нами был народ Франции. И это сообщение Эммануэлю Макрону, президенту Французской Республики. Нельзя идти на любые уступки Путину, пока не будет освобожден последний клочок украинской земли", – отметил Петр Порошенко.

Всеукраинское вече "Красные линии" eurosolidarity.org

Всеукраинское вече "Красные линии" eurosolidarity.org

Всеукраинское вече "Красные линии" eurosolidarity.org

"Мы здесь, чтобы голос отсюда был услышан и украинским президентом. Это чрезвычайно важно. У нас есть основания настаивать на этом. Все помнят его стремление стать на колени перед Путиным? Этого нельзя делать", – предостерег Порошенко.

"Помните, как нам говорили, что война удлиняется только потому, что кто-то на ней зарабатывает, а не потому, что к нам вторгся Путин? Мы должны продолжать доказывать миру: ответственность за войну лежит на Кремле и лично на Путине. И мы не дадим им это "заговорить", – отметил Петр Порошенко.

"Нам говорили: "закончить войну очень просто, нужно просто перестать стрелять". Почти 8 месяцев прошло, и наконец прошло отрезвление, что центр войны – в России", – отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Мир для нас – это когда российские войска уйдут с нашей земли. Когда русские танки и артиллерия уйдут. Когда русские наемники из групп Вагнера и других уйдут. А если хотят остаться – то только в тюрьмах, отвечая за смерти наших граждан", – убежден Петр Порошенко.

Он напомнил слова президента Европейской народной партии, бывшего президента Европейского Совета Дональда Туска как предостережение всей Европе и миру: "Если вы сдадите Украину – вы сдадите Европу. Без свободной Украины не может быть свободной Европы".

Предупредительные акции накануне переговоров в нормандской формате происходят по всей Украине и во многих городах мира. По оценкам организаторов, в Киеве на Майдане Независимости в акции приняли участие двадцать тысяч человек. "Красные линии" объединили партиотични силы в парламенте и вне его, мировое украинство и гражданское общество внутри страны.

"Я благодарю всех неравнодушных. Десятки тысяч людей по всей Украине демонстрируют солидарность. А еще я благодарю украинцев за границей, которые по всему миру, в том числе в Париже проводят акции в поддержку Украины. Это сегодня то, в чем Украина нуждается – в вашем неравнодушии", – отметил Петр Порошенко.

"Я благодарю наши парламентские фракции. Спасибо "Европейской Солидарности", спасибо "Батькіщине", спасибо "Голосу". Парламентская оппозиция объединилась против капитуляции, и внепарламентские силы в этот день вместе с нами. Только вместе мы можем противостоять сдачи укранских интересов", – убежден политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Майдане Независимости прошла акция протеста против капитуляции Украины "Красные линии для Зе". Митинг организовали накануне встречи в нормандской формате.

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