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8 декабря • обновлено в 17:30
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"Пока не будет освобожден последний клочок земли": Порошенко эмоционально призвал Зеленского не уступать Путину

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Десятки тысяч людей по всей Украине вышли на акцию "Красные линии", чтобы донести участникам переговоров в нормандской формате общую позицию: никаких уступок стране-агрессору и ее лидеру Владимиру Путину быть не может.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил во время выступления на Всеукраинском вече в центре Киева и поблагодарил всех участников акции, передает сайт партии.

"Мы все собрались здесь для того, чтобы голос из киевского вече был услышан в Париже. Был услышан Ангелой Меркель – надежным другом Украины, с которой я встречался две недели назад на съезде Европейской народной партии в Загребе. Где мы получили четкую позицию Германии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Петр Порошенко поблагодарил канцлера Германии за последовательную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

"Мы за то, чтобы с нами был народ Франции. И это сообщение Эммануэлю Макрону, президенту Французской Республики. Нельзя идти на любые уступки Путину, пока не будет освобожден последний клочок украинской земли", – отметил Петр Порошенко.

Всеукраинское вече "Красные линии"

Всеукраинское вече "Красные линии"

eurosolidarity.org

Всеукраинское вече "Красные линии"

Всеукраинское вече "Красные линии"

eurosolidarity.org

Всеукраинское вече "Красные линии"

Всеукраинское вече "Красные линии"

eurosolidarity.org

"Мы здесь, чтобы голос отсюда был услышан и украинским президентом. Это чрезвычайно важно. У нас есть основания настаивать на этом. Все помнят его стремление стать на колени перед Путиным? Этого нельзя делать", – предостерег Порошенко.

"Помните, как нам говорили, что война удлиняется только потому, что кто-то на ней зарабатывает, а не потому, что к нам вторгся Путин? Мы должны продолжать доказывать миру: ответственность за войну лежит на Кремле и лично на Путине. И мы не дадим им это "заговорить", – отметил Петр Порошенко.

"Нам говорили: "закончить войну очень просто, нужно просто перестать стрелять". Почти 8 месяцев прошло, и наконец прошло отрезвление, что центр войны – в России", – отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Мир для нас – это когда российские войска уйдут с нашей земли. Когда русские танки и артиллерия уйдут. Когда русские наемники из групп Вагнера и других уйдут. А если хотят остаться – то только в тюрьмах, отвечая за смерти наших граждан", – убежден Петр Порошенко.

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Он напомнил слова президента Европейской народной партии, бывшего президента Европейского Совета Дональда Туска как предостережение всей Европе и миру: "Если вы сдадите Украину – вы сдадите Европу. Без свободной Украины не может быть свободной Европы".

Предупредительные акции накануне переговоров в нормандской формате происходят по всей Украине и во многих городах мира. По оценкам организаторов, в Киеве на Майдане Независимости в акции приняли участие двадцать тысяч человек. "Красные линии" объединили партиотични силы в парламенте и вне его, мировое украинство и гражданское общество внутри страны.

"Я благодарю всех неравнодушных. Десятки тысяч людей по всей Украине демонстрируют солидарность. А еще я благодарю украинцев за границей, которые по всему миру, в том числе в Париже проводят акции в поддержку Украины. Это сегодня то, в чем Украина нуждается – в вашем неравнодушии", – отметил Петр Порошенко.

"Я благодарю наши парламентские фракции. Спасибо "Европейской Солидарности", спасибо "Батькіщине", спасибо "Голосу". Парламентская оппозиция объединилась против капитуляции, и внепарламентские силы в этот день вместе с нами. Только вместе мы можем противостоять сдачи укранских интересов", – убежден политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Майдане Независимости прошла акция протеста против капитуляции Украины "Красные линии для Зе". Митинг организовали накануне встречи в нормандской формате.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Темы
Российско-украинский конфликт Переговоры Зеленского и Путина Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
нормандский формат Новости России Партия "Европейская солидарность" ВО Батьківщина Партия Вакарчука "Голос"
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Куни Чан
Куни Чан
"Десятки тысяч" Геббельс гордится
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tosirova tossika
tosirova tossika
какое то чмо обещал этого хряка Порошекон посадить ! хуторяне , напомните фамилию этого чмошника, он ешо у вас органом на пианине тренькает !
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tosirova tossika
tosirova tossika
этот боров минские и подписал....капитуляцию то есть....но у села памяти нет,по этому отдуваться будет клоун ! героям слава !
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
tosirova tossika, херовым в срало)))
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