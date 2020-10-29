Пока Кернес не примет присягу, "мэром" Харькова будет секретарь – ОПОРА

Вместо Геннадия Кернеса, который лидирует на выборах мэра в Харькове, его обязанности может выполнять секретарь горсовета.

При этом в случае победы Кернеса на выборах его присягу могут перенести из-за COVID-19. Об этом в эфире "Украина 24" рассказала координатор гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"Затем в течение 20-дневного срока он (Кернес. – Ред.) должен написать заявление об отсутствии еще какого-то представительского мандата. Это касается и тех народных депутатов, которые баллотировались первыми номерами в списках и избраны. Они должны избрать между одним мандатом и другим, оба иметь сразу нельзя", – отметила она.

После заявления территориальная избирательная комиссия должна собрать заседание горсовета, на котором избранные депутаты и мэр должны принять присягу.

"До принятия присяги эти лица еще не выполняют своих полномочий. Если Кернес не появится на эту сессию, то он перед этим должен написать заявление о невозможности участия по объективным причинам, например, состояние здоровья, на этой сессии. Тогда ТИК может перенести именно его присягу на любую другую следующую сессию", – сказала Айвазовская.

С ее слов, такой период переноса присяги может продлиться определенный период времени, в который функции мэра будет выполнять секретарь горсовета.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Харькова Геннадий Кернес выиграл местные выборы с существенным отрывом от других кандидатов на эту должность.