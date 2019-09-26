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27 сентября • обновлено в 19:38
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Пока без Трампа: Зеленский рассекретил детали встречи в "нормандском формате"

2.4т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующая встреча участников "нормандского формата" пройдет без США.

Об этом он заявил после встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, передает "УП".

Зеленский пояснил, что уже обращался к Штатам с предложением присоединиться к переговорам, а во время встречи с президентом Трампом впервые лично пригласил его в "нормандский формат". Однако гарант подчеркнул, что намерен провести свою первую четырехстороннюю встречу с представителями Франции, Германии и России в текущем составе.

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"Сейчас нам надо первый раз в моей политической жизни встретиться в этом формате, который есть. Если он не будет работать, и не будет двигаться, тогда да, мы будем привлекать. И не только Америку", – добавил глава государства.

При этом Зеленский сообщил, что дата следующей встречи еще не согласована.

Владимир Зеленський

Владимир Зеленський

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Темы
Минские договоренности Мирные переговоры в Минске
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
Тег
нормандский формат
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Кого отшили и где ? Ты со своим короче, не позорился бы лучше.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Короче - отшили ...
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