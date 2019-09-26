Пока без Трампа: Зеленский рассекретил детали встречи в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующая встреча участников "нормандского формата" пройдет без США.

Об этом он заявил после встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, передает "УП".

Зеленский пояснил, что уже обращался к Штатам с предложением присоединиться к переговорам, а во время встречи с президентом Трампом впервые лично пригласил его в "нормандский формат". Однако гарант подчеркнул, что намерен провести свою первую четырехстороннюю встречу с представителями Франции, Германии и России в текущем составе.

"Сейчас нам надо первый раз в моей политической жизни встретиться в этом формате, который есть. Если он не будет работать, и не будет двигаться, тогда да, мы будем привлекать. И не только Америку", – добавил глава государства.

При этом Зеленский сообщил, что дата следующей встречи еще не согласована.

Владимир Зеленський

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером США Дональдом Трампом.

Так, недавно в США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Импичмент Трампа также поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".

Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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