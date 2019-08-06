"Пойдут за решетку": в "Слуге народа" жестко пригрозили будущим нардепам

В новом парламенте партия "Слуга народа" будет настаивать на введении уголовной ответственности за неперсональное голосование депутатов или так называемое "кнопкодавство".

Об этом в эфире Радио НВ сообщил избранный нардепом по списку партии Давид Арахамия, которого называют возможным главой крупнейшей фракции новой ВР.

"Первое, что мы пытаемся сделать – это так называемую сенсорную кнопку, которую там восемь лет не могут уже воплотить. Мы будем настаивать даже до уголовной ответственности за кнопкодавство, чтобы люди пошли за решетку", – подчеркнул он.

Давид Арахамия nv.ua

Он отметил, что не понимает, как ранее была возможна безнаказанность кнопкодавства.

"Я просто не понимаю, как это вообще можно было делать. По налогам вам идет зарплата, вы работаете на государство, потом вы кому-то там как-то незаконно делегируете право делать эту работу, это снимается на камеры – и ничего вам за это не случается. Это просто какой-то нонсенс", – считает Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" решили ограничить информацию в СМИ. Такое заявление сделал будущий депутат-мажоритарщик от партии Сергей Швец.

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