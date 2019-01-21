''Пойдут под раздачу'': Гриценко высказался об антикоррупционной системе в Украине

Кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко резко высказался о ненадлежащей работе антикоррупционных структур в Украине.

В эфире программы "Свобода слова" на ICTV он подчеркнул, что люди в силовых ведомствах, которые не исполняют свои обязанности, а вместо этого "плетут интриги, устраивают провокации, избиения журналистов и политиков должны быть уволены первыми указами, а там, где вышли за черту закона, — пойти под суд".

Гриценко отметил, что это не вопрос персоналий, и если кто-то из его команды будет замечен в таких же правонарушениях, "пойдет под раздачу тут же, и это будет честно и справедливо".

"Такие структуры, как САП, там тоже есть проблемы, есть еще неэффективная работа НАБУ, которую надо усиливать, НАПК... Там, где есть персональный фактор, будут приниматься кадровые решения", — сказал политик.

По его словам, нужно всесторонне "поддерживать деятельность недешевой антикоррупционной структуры, чтобы она не играла со взятками".

"Для того создается антикоррупционный суд, который не будет рассматривать дела о разводе или о чем-то другом, а именно чиновников высокого уровня. Эти все [Борислав] Розенблат, [Сергей] Пашинский и т.д. пошли бы туда и не гуляли сейчас по парламенту, а уже сидели бы точно", — сказал Гриценко.

Как писал OBOZREVATEL, также Гриценко, вспомнив историю с детства, на примере своего отца рассказал, как должна работать власть в Украине.

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