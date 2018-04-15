Пойдет ли Вакарчук на выборы: на Западе дали ответ

Лидер рок-группы "Океан Ельзи" и общественный деятель Святослав Вакарчук не спешит заявлять о своем возможном участии в выборах президента Украины. Такое промедление уменьшает его шансы с каждым днем.

Об этом заявила в эфире программы "Западный взгляд" на ObozTV эксперт Atlantic Council, сотрудник Института внешней политики Мелинда Харинг.

По ее словам, после Евромайдана наступило "самое чувствительное время для Украины".

"Несколько политсил после Майдана раздроблены и не имеют лидера, они пойдут на выборы отдельно. Единственный человек, который может их объединить - это рок-звезда Святослав Вакарчук", - считает Харинг.

"Но проблема в том, то он не объявил об этом. Он сейчас находится в Стэмфордском университете и общается с западными общественными деятелями. Но никто не скажет, собирается ли он вообще подавать свою кандидатуру на выборы", - добавила она.

Как отметила эксперт, "все политические группы еще формируются, но если он не определится до июля, то окажется неконкурентоспособным".

Как сообщал "Обозреватель", ранее народный депутат от БПП Валерий Карпунцов назвал теневого фаворита на выборах президента Украины.