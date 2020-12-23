Похороны Кернеса: кто из известных политиков приехал в Харьков. Фото

В среду, 23 декабря, чтобы попрощаться с городским головой Харькова Геннадием Кернесом, туда прибыли многие известные украинские политики. Речь идет как о представителях местной власти, так и о целых делегациях из Киева.

Так, по информации корреспондента OBOZREVATEL с места событий, отдать последнюю дань памяти умершему в Харьковский национальный театр оперы и балета прибыли мэр Киева Виталий Кличко и народные депутаты Украины Вадим Новинский (внефракционный) и Юрий Бойко ("Оппозиционная платформа - За жизнь"). Также на траурную церемонию прибыли бывшие парламентарии Евгений Мураев и Михаил Добкин.

Мэр Киева Виталий Кличко также приехал на похороны.

Украинские политики, которые пришли провести Геннадия Кернеса в последний путь.

Нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко прибыл в Харьков.

В Харьков приехали экс-нардеп Евгений Мураев и парламентарий Вадим Новинский.

Михаил Добкин, несмотря на конфликты с покойным, приехал попрощаться с Кернесом.

В прощании с Кернесом, среди прочих, приняли участие секретарь Харьковского горсовета, а ныне исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов, заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Тарас Пастух и другие местные чиновники.

Чиновники возлагают цветы к гробу Кернеса.

Прощание с Кернесом в помещении Харьковского театра оперы и балета.

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

На похороны Кернеса пришло много чиновников.

Кроме того, в окружении политиков заметили и сына Кернеса, Кирилла, – все они находятся в отдельной комнате.

Сын Геннадия Кернеса, Кирилл, ушел в отдельную комнату с политиками.

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