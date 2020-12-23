Похороны Кернеса: кто из известных политиков приехал в Харьков. Фото
В среду, 23 декабря, чтобы попрощаться с городским головой Харькова Геннадием Кернесом, туда прибыли многие известные украинские политики. Речь идет как о представителях местной власти, так и о целых делегациях из Киева.
Так, по информации корреспондента OBOZREVATEL с места событий, отдать последнюю дань памяти умершему в Харьковский национальный театр оперы и балета прибыли мэр Киева Виталий Кличко и народные депутаты Украины Вадим Новинский (внефракционный) и Юрий Бойко ("Оппозиционная платформа - За жизнь"). Также на траурную церемонию прибыли бывшие парламентарии Евгений Мураев и Михаил Добкин.
В прощании с Кернесом, среди прочих, приняли участие секретарь Харьковского горсовета, а ныне исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов, заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Тарас Пастух и другие местные чиновники.
Кроме того, в окружении политиков заметили и сына Кернеса, Кирилла, – все они находятся в отдельной комнате.
Как сообщал OBOZREVATEL:
утром 23 декабря Кернеса отпели в Благовещенском соборе Харькове. Затем церемония прощания продолжилась в Харьковском театре оперы и балета.
Для погребения мэра Хркова выбрали 2-е городское кладбище. Его могила будет располагаться рядом с могилой первого мэра Харькова Евгения Кушнарева, убитого на охоте.
Напомним, о смерти Кернеса стало известно 17 декабря. Его жизнь забрали осложнения после перенесенного коронавируса.
В целом мэр Харькова боролся с последствиями болезни три месяца. В сентябре его госпитализировали в берлинскую клинику "Шарите".
Однако 11 декабря состояние Кернеса критически ухудшилось – у него полностью отказали почки.
Самолет с телом Кернеса приземлился в Харькове вечером 21 декабря.