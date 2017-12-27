Опасно для жизни: украинцев предупредили о страшном риске в России

Каждый украинский гражданин, выезжающий на заработки в Россию, подвергает себя опасности.

Об этом заявил народный депутат от "Народного Фронта" Виктор Еленский.

"Во время поездки в Россию любой украинец может быть задержан без суда и следствия", - сказал нардеп.

По его словам, необходимо, по меньшей мере предупреждать об этом людей, так же, как Министерство иностранных дел Украины призывает воздержаться от поездок в опасные страны.

"Мы знаем имена незаконно заключенных людей в РФ на срок более чем 20 лет, а также тех, кого превратили в "растения", принудительно удерживая в психиатрических заведениях. Также есть случаи выманивания людей из Украины и осуждение за якобы наркокурьерство", - добавил Виктор Еленский.

Он также сказал, что МИД Украины должен принять решение относительно установления визового режима с Россией, взвесив все "за" и "против".

Ранее "Обозреватель" сообщал о том, в какие страны летают украинцы на лоукостерах.