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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости политики

"Подыгрываете Путину!" Друг Зеленского угодил в скандал на избирательном участке. Видео

3.1т Читать материал на украинском

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков устроил словесную перепалку с избирательницей на участке в Киеве.

После голосования между ними завязался спор по поводу работы партии (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Наша политическая сила играет исключительно на интерес нашей страны, и не играет, а работает!" - сказал Разумков. На что ему ответили: "И подыгрывает Путину!"

"Выборы - это не игра, это государство, это серьезная работа. Вы не играйте, а работайте на Украину, а не на Россию", - отметила киевлянка.

Дмитрий Разумков на избирательном участке

Дмитрий Разумков на избирательном участке

скриншот

Дмитрий Разумков на избирательном участке

Дмитрий Разумков на избирательном участке

скриншот

"Подыгрываете Путину!" Друг Зеленского угодил в скандал на избирательном участке. Видео

скриншот

Новости
В Украине начались выборы в Раду: более 20 участков не открылись вовремя
Дмитрий Разумков на избирательном участке

Дмитрий Разумков на избирательном участке

скриншот

Дмитрий Разумков на избирательном участке

Дмитрий Разумков на избирательном участке

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, гражданская сеть "ОПОРА" зафиксировала первые нарушения на выборах. Так, в Запорожье на округе №76 заменили 558 бюллетеней из-за ошибки о выбывшем кандидате.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина Киев
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Н Олег
Н Олег
последнее оружие б@ндер -- "бешеные" p@гули-активистки ... шансов ноль, но вони...
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Гладкая Ирина
Гладкая Ирина
Очевидно она смотрит 5 канал и прямой.
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