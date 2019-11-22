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22 ноября • обновлено в 07:48
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Подыгрывает: стало известно, как Путин относится к Зеленскому

2.4т
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Президент России Владимир Путин относится к главе Украины Владимиру Зеленскому как к комику из "Квартала-95".

Он может даже в чем-то подыгрывать Зеленскому, но лишь для того, чтобы добиться своих целей. Такое мнение выразил российский документалист Виталий Манский "Украинской правде".

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"Если Путин в состоянии обыгрывать опытных политиков, имеющих за спиной историю побед или, по крайней мере, реальных дел, я не думаю, что Зеленский на данном этапе является для него серьезно рассматриваемым противником или партнером", – отмети Манский.

"Думаю, что глубинно Путин воспринимает Зеленского как актера "Квартала-95". И, может быть, где-то даже подыгрывает ему, пытается выманить из его комфортного пространства для того, чтобы добиться своих целей и задач", – добавил он.

Стало известно, как Путин относится к Зеленскому

Стало известно, как Путин относится к Зеленскому

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин заявлял, что считает Зеленского симпатичным и искренним человеком.

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Автор
Екатерина Луговская
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Россия
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Павлович Антон
Павлович Антон
Комик из 95 квартала и ботоксная кукла из Кремля 9 декабря встретятся с комсомолкой из ГДР и жертвой педофилии из Франции.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Владимир Путин относится к главе Украины Владимиру Зеленскому как к комику из "Квартала-95"...и потому вызвал Квартал 95 на гастроли в Париж.
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Александров Сергей
Александров Сергей
Хох-ляцкие свиньи выбрали хох-ляцкого клоуна! Ну и отношение соответствующие - как к свиньям и как к клоуну!
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