Подыгрывает: стало известно, как Путин относится к Зеленскому

Президент России Владимир Путин относится к главе Украины Владимиру Зеленскому как к комику из "Квартала-95".

Он может даже в чем-то подыгрывать Зеленскому, но лишь для того, чтобы добиться своих целей. Такое мнение выразил российский документалист Виталий Манский "Украинской правде".

"Если Путин в состоянии обыгрывать опытных политиков, имеющих за спиной историю побед или, по крайней мере, реальных дел, я не думаю, что Зеленский на данном этапе является для него серьезно рассматриваемым противником или партнером", – отмети Манский.

"Думаю, что глубинно Путин воспринимает Зеленского как актера "Квартала-95". И, может быть, где-то даже подыгрывает ему, пытается выманить из его комфортного пространства для того, чтобы добиться своих целей и задач", – добавил он.

Стало известно, как Путин относится к Зеленскому

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин заявлял, что считает Зеленского симпатичным и искренним человеком.

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