"Подыгрываем Москве?" Экс-замглавы АП сделал тревожное заявление по Украине в НАТО

Украина важно подтвердить стремление вступления в НАТО, запросив План действий относительно членства.

Об этом в эфире "Прямого" заявил бывший заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко Константин Елисеев. Он отметил, что в риторике нового правительства и президента очень мало вопросов, которые касаются интеграции в НАТО.

"Почему это важно? Я хотел бы сослаться на заявление заместителя генсека НАТО, такая была Геттемюллер, которая в 18 году сказала, что из всех стран, вступающих в НАТО, только по Украине не понятно, она хочет ПДЧ, не хочет ПДЧ. Поэтому для нас это важно. И речь идет не о заявке, а о подтверждении, что мы хотим ПДЧ", - отметил Елисеев.

Константин Елисеев

Он напомнил, что ПДЧ - это определенные критерии, которые должна выполнить Украина для того, чтобы стать членом НАТО.

"В последние расширения НАТО происходили именно из-за этого инструмент. То есть речь идет о гарантии", - добавил Елисеев.

Он также обратил внимание на то, что важными являются и обязательства НАТО принять Украину в Альянс.

"И второе, что важно, – это обязательство со стороны НАТО нас принять в НАТО. Потому что сейчас обязательства на нашей стороне. А мы бы хотели, чтобы и НАТО тоже имело определенные обязательства. И это не технический вопрос , а это вопрос политики, большой политики. И вы знаете, как чувствительно к этому вопросу ПДЧ относятся некоторые партнеры, особенно скептически настроенные страны или страны, которые боятся Путина, Российской Федерации. Поэтому я не согласен с тем, что это вопрос технический. Это вопрос абсолютно политический. И для нас нужно, чтобы мы внутри консенсусно подтвердили: да, мы хотим ПДЧ", - отметил политик.

Однако, по его словам, когда парламентарии ничего не делают для вступления в НАТО, это означает, что Украина подыгрывает позиции Москвы и позиции скептиков.

"Посмотрите, сейчас Венгрия говорит: мы будем дальше блокировать, и в Украине не понятно, что происходит – хотят они ПДЧ или не хотят. Пока нет консенсуса ... На мой взгляд, сейчас очень позитивная ситуация", - рассказал Елисеев.

Он отметил, что общество большинством поддерживает членство Украины в НАТО.

"Это символ того, что рано или поздно мы будем членами НАТО, если выполним критерии, но это надо идти через ПДЧ. Другого инструмента пока НАТО не придумало. То, что сейчас приехал генсек НАТО с некоторыми идеями, – это вроде "активизировать", "усилить", "интенсифицировать". Это хорошо, но здесь нет ключевого: они готовы нам дать План действий по членству в качестве инструмента членства в НАТО или нет? ПДЧ – это лучшая санкция со стороны международных партнеров против Путина. И это момент истины для них. И мы хотели бы тоже почувствовать их позицию", - добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет подавать повторно заявку на получение Плана действий по членству в НАТО на заседании Североатлантического совета в Киеве. Это является техническим, а не политическим вопросом.

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