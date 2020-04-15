Вместе с двумя профильными экспертами разбираем "по косточкам" так называемый "антиколомойский" закон. Ну, что вам сказать? Все как всегда. За красивым и эффектным названием скрывается много такого, о чем молчат. Например, в закон вписали схему, как рейдерить банк. Любой. И эта схема станет законной, если правки ее не уберут и за этот законопроект проголосуют в таком виде.

Например, абсолютно законной становится ситуация, когда банк отбирается у собственника на основании решения чиновников НБУ, затем это решение признается ошибочным, но это не несет никаких рисков или наказаний для чиновника, который случайно или намеренно ошибся. И банк собственникам не возвращается, а компенсация может быть минимальной. Например, это 10% от реальной стоимости. Или меньше. Так выписан закон. И очень интересно, кто это в него впихнул? Вот это положение:

9. Визнання протиправним (незаконним) та скасування індивідуального акта, зазначеного у частині першій цієї статті, або окремих його положень:

не відновлює того становища банку, яке існувало до прийняття такого акта/рішення, включаючи відновлення правового статусу цього банку, та не відновлює становища/прав осіб, які були учасниками банку на момент прийняття такого акта/рішення;

не може бути підставою для визнання недійсними, нечинними, протиправними та скасування будь-яких рішень, правочинів або інших дій/визнання протиправною бездіяльності, прийнятих, вчинених або допущених у процедурі виведення неплатоспроможного банку з ринку/ліквідації банку;

не породжує будь-яких прав у осіб, які були учасниками банку на момент прийняття такого індивідуального акта/рішення, окрім права на відшкодування завданої шкоди.

Но самое интересное, что этот банковский закон взаимосвязан с законом о земле.

Помните, как отреагировали уЗеленского на то, что люди против продажи земли иностранцам? Тогда красиво публично "продали" тему о том, что ни государство, ни граждане не могут продавать землю иностранцам. И преподнесли это, как пример того, что власть услышала "глас народа". Так вот эта история имеет чудное продолжение в антиколомойском законе.

А теперь сложите узаконенное рейдерство для "неправильных" и непослушных банков с законом о земле. А в нем есть положение: "Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення може також набуватися банками лише в порядку звернення стягнення на них як на предмет застави. Такі земельні ділянки мають бути відчужені банками на земельних торгах протягом двох років з дня набуття права власності."

Вуаля, и у банков нет никаких ограничений кому отчуждать землю. Поэтому уже видна схема - рейдернуть банк и через него можно продавать землю иностранцам. Например, россиянам через их компании, которые оформлены на граждан Венгрии, Чехии или Австрии. Поэтому мне очень интересно, кто писал этот законопроект? Интересно не кто подал в ВР, а именно кто писал? Потому что эту схему туда вписали осмысленно.

Все же пять лет работы в комитете по противодействию коррупции не проходят даром. Я помню, как находил и озвучивал схемы в законопроектах. А вот сейчас этим почему-то не занимаются в профильном комитете. Почему? Может потому что в нем большинство - это "слуги" и насильник Иванисов, а заказчик не хочет чтобы эту схему озвучили? Возможно. Но сейчас задача номер один внести и проголосовать правки в законопроект, не дав эту схему сделать законом и не убить банковскую систему в Украине. Осталось понять, кто это сделает??? И осталось узнать, а внесены ли подобные правки на фоне тех 16000 правок, которым заспамили законопроект?

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