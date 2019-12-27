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27 декабря • обновлено в 11:19
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"Подвинем Россию": "слуга народа" заговорил об изменении "формулы Штайнмайера"

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На переговорах "нормандской четверки" возможно будут изменены некоторые пункты "формулы Штайнмайера" по Донбассу.

Об этом заявил замглавы парламентской фракции "Слуга народа" и Комитета по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Максим Ткаченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим этот закон перезапустить, ведь после последней встречи в Париже стало понятно, что мы сможем "сдвинуть" позицию Российской Федерации. У нас появилось новое окно возможностей на этом треке. В детали этого процесса посвящены дипломаты, но по той информации, которая проскакивает, появляется надежда, что "формула Штайнмайера", лежащая в основе действующего закона, сможет немного трансформироваться", – пояснил нардеп.

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"Формула Штайнмайера" по Донбассу

"Формула Штайнмайера" по Донбассу

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Персона
Максим Ткаченко
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Донбасс Формула Штайнмайера нормандский формат
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Много слов а смысла нет
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Что же дало вам повод утверждать, что Россию можно "подвинуть"? Железобетонная уверенность Путина, что Минские переписывать нельзя и они обязательны к исполнению? Какое ещё "окно возможностей", где оно? Человек просто хотел умное сказать и блеснуть модным словечком "трек".
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фил филька
фил филька
Кристина Стефанова, мир упоротых фантазий безумный и беспощадный))
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фил филька
фил филька
вы сегодня уже газпром подвинули, может хватит прессовать рашку, а то я устал угорать от упоротых выкидонов)))))
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