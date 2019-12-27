"Подвинем Россию": "слуга народа" заговорил об изменении "формулы Штайнмайера"

На переговорах "нормандской четверки" возможно будут изменены некоторые пункты "формулы Штайнмайера" по Донбассу.

Об этом заявил замглавы парламентской фракции "Слуга народа" и Комитета по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Максим Ткаченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим этот закон перезапустить, ведь после последней встречи в Париже стало понятно, что мы сможем "сдвинуть" позицию Российской Федерации. У нас появилось новое окно возможностей на этом треке. В детали этого процесса посвящены дипломаты, но по той информации, которая проскакивает, появляется надежда, что "формула Штайнмайера", лежащая в основе действующего закона, сможет немного трансформироваться", – пояснил нардеп.

"Формула Штайнмайера" по Донбассу

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 декабря лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе.

По результатам "нормандского саммита" стороны подписали совместное коммюнике.

Детально ознакомиться с итогами саммита "нормандской четверки" можно в статье OBOZREVATEL о ключевых достигнутых договоренностях.

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