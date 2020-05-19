Сьогодні Верховна Рада розглядає ініціативу Зеленського про фактичне введення в Україні подвійного громадянства.

Механізм спрощеного набуття громадянства такий:

офіс Президента визначає перелік іноземців, які мають визначні заслуги або прийняття яких до громадянства становить державний інтерес для України. Ці потрібні для команди Президента особи, подають декларацію замість теперішнього зобов‘язання припинити іноземне громадянство і складають присягу, яка ні до чого не зобов‘язує , а лише засвідчує, що "іноземець у правових відносинах з Україною визнає себе громадянином України".

Даний законопроект від Зеленського прямо суперечить Конституції, бо стаття 4 визначає, що в Україні існує єдине громадянство. А Законом можна визначати лише набуття і припинення громадянства, а не подвійного (множинного) громадянства.

Зауважу також, спеціально, для випускників Трускавецької школи конституційного права, що статтю 4 Розділу 1 Конституції України можна змінити лише після затвердження народом на Всеукраїнському референдумі (дивись статтю 156)!

Отож, дана неконституційна ініціатива Зеленського дасть можливість легалізувати "нужних і важних людей" через отримання тимчасового другого громадянства України для, скажімо, грального бізнесу, чим вже займається такий собі Баум, лобіюючи через офіс Президента російську модель гральної індустрії В Україні.

Чи завезти для освоєння нашого ринку землі фінансово спроможних громадян з умовного Китаю чи Оману…

І звісно призначати радниками, помічниками, членами наглядових рад чи міністрами громадян інших держав, які тимчасово, для заробітку, радо прилучаться до владної команди Зеленського, яка вже повністю вичерпала свій кадровий потенціал із структур братнього шоу-бізнесу.

Про реальні загрози отримання українського громадянства з боку держави-агресора чи тимчасово-окупованих територій мовчу, бо це очевидні речі.

Щодо захисту національних інтересів та українського світу – жодного слова чи вимоги. Щоб отримати громадянство України від нинішньої влади, не треба демонструвати бодай елементарні знання української історії, мови чи Конституції, як це ведеться у більшості країн світу!

П.С. Єдина добра новина щодо цього законопроекту.

Висновок науково-експертного управління ВР каменя на камені не залишає від неконституційної та антидержавної ідеї ЗЕ-команди і пропонує повернути законопроект Президенту на доопрацювання.