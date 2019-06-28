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"Подвесили Россию на крючок": нардеп объяснил хитрость Украины в ПАСЕ

5.1тЧитать материал на украинском

Украинская делегация в Паорламентской ассамблее Совета Европы смогла "подвесить на крючок" Россию, поставив под сомнение ее легитимность в ПАСЕ.

Об этом в Facebook сообщил член украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, комментируя возвращение РФ в организацию.

"Теперь, когда эмоции по возвращению РФ по ПАСЕ немного поутихли, должен сказать важную вещь: война не проиграна. И не только потому, что в результате моего требования тайного голосования Слуцкого провалили на должность вице-президента ПАСЕ. Главное в другом. Возражений полномочий российской делегации было два. Рассмотрели и провалили только одно", - объяснил он.

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"Мое возражение было по процедурным признаков - из-за наличия в делегации РФ подсанкционных депутатов и депутатов, избранных незаконными голосами жителей Крыма в общероссийском округе по партийным спискам. И именно это возражение осталось! Россияне обещали, что не будут участвовать в работе ПАСЕ до полного подтверждения полномочий, солгали и проглотили этот факт", - отметил политик.

По его словам, вопрос легитимности депутатов Думы, избранной голосами крымчан, регламентный комитет ПАСЕ отправил в Венецианскую комиссию для получения правовых заключений.

"Это повлекло большую беготню в Совете Европы. Вчера пророссийские силы пытались сорвать этот сценарий, но безуспешно. Мы не дали. Для Венецианской комиссии - это тест на принципы. Для Украины шанс получить справедливую правовую оценку участия крымчан в российских выборах и последствий этого участия", - заявил Арьев.

"Следующий бой может быть в январе 2020, но это зависит от решения "Венецианки". Ну и работы украинских дипломатов и юристов в этом направлении. Мы, как парламентарии, сделали все что смогли, когда запустили эту историю и подвесили россиян на крючок", - заключил он.

"Подвесили Россию на крючок": нардеп объяснил хитрость Украины в ПАСЕ

Как сообщал OBOZREVATEL,

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Темы
Санкции против РоссииРоссийско-украинский конфликт
Персона
Владимир Арьев
Место
Украина
Тег
ПАСЕ
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коршун федот
коршун федот
Мокшва не в ПАСЕ долна быть, а в немытой пятухов из Gовна ляпить, на парады ходить нажравшись бояры. Ишь, в гейропу им захотелось.
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Kalita Ivan
Kalita Ivan
коршун федот, это просто твои слова, пустой треп, как и у Арьева, а по факту Россия вошла в ПАСЕ, а Украина вышла.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Ухххх всегда кайфова...как пуканы свинорусов дымят!!!!
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Ну просто феерически МОЩНАЯ перемога! Переможнее уже некуда! Арьев заслуживает звания героя Украины с вручением шматка сала весом с него самого (Арьева же) и обещания предоставить участок земли в Крыму после его (Крыма) захвата Украиной. И будет себе Арьев дальше мечтать: "Как я классно Россию на крючок подвесил - теперь они мне еще и землю в Крыму должны". Как там на мове - "дурень думкою багатие"?
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