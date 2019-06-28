"Подвесили Россию на крючок": нардеп объяснил хитрость Украины в ПАСЕ

Украинская делегация в Паорламентской ассамблее Совета Европы смогла "подвесить на крючок" Россию, поставив под сомнение ее легитимность в ПАСЕ.

Об этом в Facebook сообщил член украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, комментируя возвращение РФ в организацию.

"Теперь, когда эмоции по возвращению РФ по ПАСЕ немного поутихли, должен сказать важную вещь: война не проиграна. И не только потому, что в результате моего требования тайного голосования Слуцкого провалили на должность вице-президента ПАСЕ. Главное в другом. Возражений полномочий российской делегации было два. Рассмотрели и провалили только одно", - объяснил он.

"Мое возражение было по процедурным признаков - из-за наличия в делегации РФ подсанкционных депутатов и депутатов, избранных незаконными голосами жителей Крыма в общероссийском округе по партийным спискам. И именно это возражение осталось! Россияне обещали, что не будут участвовать в работе ПАСЕ до полного подтверждения полномочий, солгали и проглотили этот факт", - отметил политик.

По его словам, вопрос легитимности депутатов Думы, избранной голосами крымчан, регламентный комитет ПАСЕ отправил в Венецианскую комиссию для получения правовых заключений.

"Это повлекло большую беготню в Совете Европы. Вчера пророссийские силы пытались сорвать этот сценарий, но безуспешно. Мы не дали. Для Венецианской комиссии - это тест на принципы. Для Украины шанс получить справедливую правовую оценку участия крымчан в российских выборах и последствий этого участия", - заявил Арьев.

"Следующий бой может быть в январе 2020, но это зависит от решения "Венецианки". Ну и работы украинских дипломатов и юристов в этом направлении. Мы, как парламентарии, сделали все что смогли, когда запустили эту историю и подвесили россиян на крючок", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL,

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