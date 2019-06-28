"Подвесили Россию на крючок": нардеп объяснил хитрость Украины в ПАСЕ

Украинская делегация в Паорламентской ассамблее Совета Европы смогла "подвесить на крючок" Россию, поставив под сомнение ее легитимность в ПАСЕ.
Об этом в Facebook сообщил член украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, комментируя возвращение РФ в организацию.
"Теперь, когда эмоции по возвращению РФ по ПАСЕ немного поутихли, должен сказать важную вещь: война не проиграна. И не только потому, что в результате моего требования тайного голосования Слуцкого провалили на должность вице-президента ПАСЕ. Главное в другом. Возражений полномочий российской делегации было два. Рассмотрели и провалили только одно", - объяснил он.
"Мое возражение было по процедурным признаков - из-за наличия в делегации РФ подсанкционных депутатов и депутатов, избранных незаконными голосами жителей Крыма в общероссийском округе по партийным спискам. И именно это возражение осталось! Россияне обещали, что не будут участвовать в работе ПАСЕ до полного подтверждения полномочий, солгали и проглотили этот факт", - отметил политик.
По его словам, вопрос легитимности депутатов Думы, избранной голосами крымчан, регламентный комитет ПАСЕ отправил в Венецианскую комиссию для получения правовых заключений.
"Это повлекло большую беготню в Совете Европы. Вчера пророссийские силы пытались сорвать этот сценарий, но безуспешно. Мы не дали. Для Венецианской комиссии - это тест на принципы. Для Украины шанс получить справедливую правовую оценку участия крымчан в российских выборах и последствий этого участия", - заявил Арьев.
"Следующий бой может быть в январе 2020, но это зависит от решения "Венецианки". Ну и работы украинских дипломатов и юристов в этом направлении. Мы, как парламентарии, сделали все что смогли, когда запустили эту историю и подвесили россиян на крючок", - заключил он.
Как сообщал OBOZREVATEL,
26 июня ПАСЕ окончательно утвердила резолюцию о возвращении делегации России в свой состав.
После этого украинская делегация объявила бойкот ПАСЕ из-за России. Также члены делегации срочно обратились к президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и правительству.
Для консультаций Украина отозвала посла при Совете Европы – Дмитрия Кулебу. Он рассказал, какую "ответку" нанесет страна.
В свою очередь, партия "Слуга народа" выступила против выхода украинской делегации из ПАСЕ, несмотря на возвращение России в эту организацию.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.