"Подтянуть" шоуменов и комиков: "слуг народа" отправят в школу после выборов

Партия "Слуга Народа" после оглашения результатов выборов в Верховную Раду отправит своих народных депутатов на обучение.

Об этом OBOZREVATEL заявил кандидат в нардепы от президентской политислы и секретарь Национального инвестиционного совета Давид Арахамия. По его словам, речь идет о специальной школе парламентария.

Обучение продлится семь дней (в середине августа). "Там будут полностью учить устройство страны, работу с законопроектами и так далее", – пояснил Арахамия.

Отметим, что в списке партии много людей без политического опыта, в частности, шоуменов и комиков.

"Слуга народа" УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий премьер-министр будет профессиональным экономистом. При этом он не должен иметь опыт работы на этой должности.

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