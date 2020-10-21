Подсчет голосов на выборах будет длительным: в ЦИК указали нюансы

В Центральной избирательной комиссии прогнозируют, что подсчет голосов на местных выборах в Украине 25 октября будет длительным и станет испытанием для всех территориальных комиссий.

Такие выводы Центризбирком сделал на основе результатов симуляции подсчета голосов избирателей на избирательном участке, проведенной в сентябре. Данные привела пресс-служба ЦИК в Facebook.

"Мы просим членов комиссий придерживаться четкого алгоритма действий, чтобы подсчет голосов провели правильно и без осложнений", – отметили там.

Подчеркивается, что во время симуляции возникли трудности с заполнением протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке.

В частности, внесения в один экземпляр протокола "от руки" полных названий 15 местных организаций политических партий и ФИО кандидатов в депутаты (5 местных организаций политических партий по 7 кандидатов, 5 – по 9 кандидатов и 5 – по 12 кандидатов) заняло 1 час 40 минут.

"И это при условии, что во время заноса "секретарю комиссии" уже помогал другой "член комиссии" и диктовал ФИО кандидатов", – подчеркнули в ЦИК.

Чтобы упростить этот процесс, Центризбирком принял постановление, согласно которому полные названия местных организаций партий и ФИО кандидатов будут напечатаны. Это, считают в ведомстве, позволит сократить время заполнения протокола.

ЦИК провела симуляцию подсчета голосов избирателей Facebook Центральная избирательная комиссия

Симуляция подсчета голосов избирателей Facebook Центральная избирательная комиссия

Данные ЦИК по симуляции подсчета голосов Facebook Центральная избирательная комиссия

Данные ЦИК Facebook Центральная избирательная комиссия

Результаты симуляции подсчета голосов избирателей Facebook Центральная избирательная комиссия

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