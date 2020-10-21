Подсчет голосов на выборах будет длительным: в ЦИК указали нюансы

В Центральной избирательной комиссии прогнозируют, что подсчет голосов на местных выборах в Украине 25 октября будет длительным и станет испытанием для всех территориальных комиссий.

Такие выводы Центризбирком сделал на основе результатов симуляции подсчета голосов избирателей на избирательном участке, проведенной в сентябре. Данные привела пресс-служба ЦИК в Facebook.

"Мы просим членов комиссий придерживаться четкого алгоритма действий, чтобы подсчет голосов провели правильно и без осложнений", – отметили там.

Подчеркивается, что во время симуляции возникли трудности с заполнением протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке.

В частности, внесения в один экземпляр протокола "от руки" полных названий 15 местных организаций политических партий и ФИО кандидатов в депутаты (5 местных организаций политических партий по 7 кандидатов, 5 – по 9 кандидатов и 5 – по 12 кандидатов) заняло 1 час 40 минут.

"И это при условии, что во время заноса "секретарю комиссии" уже помогал другой "член комиссии" и диктовал ФИО кандидатов", – подчеркнули в ЦИК.

Чтобы упростить этот процесс, Центризбирком принял постановление, согласно которому полные названия местных организаций партий и ФИО кандидатов будут напечатаны. Это, считают в ведомстве, позволит сократить время заполнения протокола.

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