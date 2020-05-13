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14 мая • обновлено в 16:36
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Подсанкционный представитель Путина обсудил Донбасс в Берлине

42.1т
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Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак посетил Берлин, где состоялись переговоры по ситуации на Донбассе. При этом они проходили без участия украинской стороны, а сам Козак находится под действием санкций.

В эфире телеканала "Россия 24" представитель Путина отметил, что переговоры "прошли успешно, были достигнуты соглашения о дальнейших действиях", передает "Интерфакс-Украина".

Дмитрий Козак

Дмитрий Козак

eadaily.com

"Сегодня в ведомстве федерального канцлера состоялись дополнительные консультации по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Диалог прошел в конструктивном, деловом ключе. Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта... Эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров. В "нормандском формате" и в Трехсторонней контактной группе будет дан соответствующий сигнал", – заявил Козак.

При этом в Берлине отметили, что для Козака, который подпадает под действие санкций ЕС, есть определенное исключение, пишут РИА Новости.

В Кабинете министров уточнили – если речь идет о переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, то въезд может быть разрешен.

В свою очередь сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко возмутилась таким форматом проведения переговоров в Германии.

"Сегодня в Берлине обсуждают Украину без Украины", – заявила она в своем выступлении в Верховной Раде, в котором потребовала продлить запрет российских сайтов и соцсетей.

Как сообщал OBOZREVATEL, новым представителем в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы стал глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, нардеп от "Слуги народа" Андрей Костин. Он назвал условия проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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Автор
Юрий Сергиенко
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Zemski Juri
Zemski Juri
Украинцы очень требовательные. Капитуляция ихтамнетов не состоится при завышенных украинских ожиданиях. Аккуратно надо, чтобы не вспугнуть. Хотя Зеля грамотно спасал русских от штрафных санкций на море, проведя обмен до их начала. Но по Ордлу нервы могут не выдержать. И сорвётся.
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2
1
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Что делать с идиотом решают врачи и его мнение не кого не интересует.
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5
1
Виктор Виктор
Виктор Виктор
Свободное перемещение подсанкционного представителя РФ в Европе - это ссаная тряпка для свидомого ипала)
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