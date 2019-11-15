"Подрывал доверие к Украине!" Фриз обратилась в СБУ из-за заявлений Ермака

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз обратилась в СБУ с требованием расследования деятельности помощника президента Украины Андрея Ермака из-за его заявлений, которые "вводили в заблуждение партнеров Украины и создали условия для подрыва доверия к государству".

Об этом Фриз написала на своей странице в Facebook. По ее словам, использование Ермаком прокремлевских месседжей тогда, когда Украина борется с российским агрессором, может расцениваться как подпадающие под признаки деяния, определенного статьей 111 УК Украины.

"Направила обращение к главе СБУ относительно необходимости осуществить всестороннее расследование деятельности помощника президента Украины Андрея Ермака, который вводил в заблуждение наших международных партнеров, чем не только всколыхнул мировое сообщество, но и создал основания для подрыва доверия к Украине на международной арене", – отметила политик.

Андрей Ермак и Ирина Фриз

В своем депутатском обращении Фриз попросила СБУ провести полную проверку личности Ермака и возможности его связи с политически заинтересованными представителями РФ как государства-агрессора.

"В пределах своей компетенции провести соответствующую проверку по факту совершения Ермаком А.Б. деяния, которое по своему характеру несет угрозу государственному суверенитету, национальной безопасности, конституционному устрою и территориальной целостности Украины, с последующим привлечением такого лица к уголовной ответственности", – добавила нардеп.

Она написала, что ожидает ответа и проведения мероприятий со стороны СБУ.

"Ложь Ермака не может остаться безнаказанной, а лицо, которое дискредитирует Украину, не имеет никакого морального права занимать должность помощника президента Украины!" – подытожила Фриз.

Пост Фриз Скриншот

Обращение Фриз Facebook Ирины Фриз

Обращение Фриз Facebook Ирины Фриз

Обращение Фриз Facebook Ирины Фриз

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко заявила, что позиция главного международного переговорщика от Украины, советника президента Ермака, которую озвучил под присягой американский дипломат Уильям Тейлор, полностью совпадает с кремлевскими тезисами и возлагает ответственность на Украину за военную агрессию на Донбассе.

Ермак опроверг, что называл пятого президента Украины Петра Порошенко ответственным за начало войны в Донбассе. Он якобы только обсуждал возможную причастность Порошенко к коррупционным скандалам.

Фриз сказала, что Ермак, который фактически выполняет функции теневого министра иностранных дел и ведет переговоры с международными партнерами Украины, должен быть смещен со своего поста.

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