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15 ноября • обновлено в 13:22
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"Подрывал доверие к Украине!" Фриз обратилась в СБУ из-за заявлений Ермака

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Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз обратилась в СБУ с требованием расследования деятельности помощника президента Украины Андрея Ермака из-за его заявлений, которые "вводили в заблуждение партнеров Украины и создали условия для подрыва доверия к государству".

Об этом Фриз написала на своей странице в Facebook. По ее словам, использование Ермаком прокремлевских месседжей тогда, когда Украина борется с российским агрессором, может расцениваться как подпадающие под признаки деяния, определенного статьей 111 УК Украины.

"Направила обращение к главе СБУ относительно необходимости осуществить всестороннее расследование деятельности помощника президента Украины Андрея Ермака, который вводил в заблуждение наших международных партнеров, чем не только всколыхнул мировое сообщество, но и создал основания для подрыва доверия к Украине на международной арене", – отметила политик.

Андрей Ермак и Ирина Фриз

Андрей Ермак и Ирина Фриз

В своем депутатском обращении Фриз попросила СБУ провести полную проверку личности Ермака и возможности его связи с политически заинтересованными представителями РФ как государства-агрессора.

"В пределах своей компетенции провести соответствующую проверку по факту совершения Ермаком А.Б. деяния, которое по своему характеру несет угрозу государственному суверенитету, национальной безопасности, конституционному устрою и территориальной целостности Украины, с последующим привлечением такого лица к уголовной ответственности", – добавила нардеп.

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Она написала, что ожидает ответа и проведения мероприятий со стороны СБУ.

"Ложь Ермака не может остаться безнаказанной, а лицо, которое дискредитирует Украину, не имеет никакого морального права занимать должность помощника президента Украины!" – подытожила Фриз.

Пост Фриз

Пост Фриз

Скриншот

Обращение Фриз

Обращение Фриз

Facebook Ирины Фриз

Обращение Фриз

Обращение Фриз

Facebook Ирины Фриз

Обращение Фриз

Обращение Фриз

Facebook Ирины Фриз

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко заявила, что позиция главного международного переговорщика от Украины, советника президента Ермака, которую озвучил под присягой американский дипломат Уильям Тейлор, полностью совпадает с кремлевскими тезисами и возлагает ответственность на Украину за военную агрессию на Донбассе.

  • Ермак опроверг, что называл пятого президента Украины Петра Порошенко ответственным за начало войны в Донбассе. Он якобы только обсуждал возможную причастность Порошенко к коррупционным скандалам.

  • Фриз сказала, что Ермак, который фактически выполняет функции теневого министра иностранных дел и ведет переговоры с международными партнерами Украины, должен быть смещен со своего поста.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Персоны
Ирина Фриз Андрей Ермак
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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