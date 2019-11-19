Подполковнику США предлагали возглавить Минобороны Украины: он сделал заявление

Подполковнику армии США Александру Виндману предлагали должность министра обороны Украины.

Об этом он заявил во время открытого слушания в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте лидера Штатов Дональда Трампа. Предложение поступило от экс-главы СНБО Александра Данилюка, передает "Европейская правда".

Он добавил, что получив предложение, он доложил об этом своим руководителям и "соответствующим контрразведчикам", а затем "забыл об этом".

"Я американец... Я немедленно отклонил эти предложения", – сказал Виндман, добавив, что "вся эта концепция была достаточно комичной".

Александр Виндман currenttime.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, Данилюк был уволен с должности главы СНБО в конце сентября указом Зеленского. В Офисе президента заявили, что тот не занимался своими обязанностями.

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