В России заявили, что украинская делегация якобы подписала нашумевшую "формулу Штайнмайера" во вторник, 1 октября, на переговорах в Минске.

В частности, об этом со ссылкой на собственные источники в Трехсторонней контактной группе сообщает ТАСС.

Отмечается, что свою подпись под планом по Донбассу якобы поставил представитель Киева, второй президент Украины Леонид Кучма.

РосСМИ заявили о подписании "формулы Штайнмайера"

Информацию о подписании распространило и "РИА Новости". Источник издания заявил, что детали должен в скором времени озвучить представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Текст "формулы" подписан в форме, которую согласовала контактная группа. Поставлены подписи всех участников: Украины, "республик", РФ и ОБСЕ", – сказано в сообщении.

При этом, официального подтверждения подписания плана пока не поступало.

Ранее в сети показали текст "формулы Штайнмайера".

Как писал OBOZREVATEL:

Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

18 сентября росСМИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко же заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера" еще 2 сентября.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что ничего не знают о согласовании формулы.

19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который как будто бы отказалась подписывать Украина на мирных переговорах.

Также была озвучена позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

В России заявили, что Украина якобы дала устное согласие на подписание "формулы Штайнмайера" касательно Донбасса.

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