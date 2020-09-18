Подозреваемый в коррупции Юрченко не явился в суд, сославшись на COVID-19
В пятницу, 18 сентября, подозреваемый в коррупции нардеп "Слуги народа" Александр Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда, сославшись на возможное заражение COVID-19.
Заседание перенесли на понедельник, 21 сентября на 15:00, говорится в сообщении ЦПК в Twitter. Отметим, что депутату должны были назначить меру пресечения.
"Заседание перенесено на 15:00 21 сентября в связи с неявкой подозреваемого. Его защита заявила ходатайство о переносе в связи с тем, что Юрченко якобы контактировал с человеком с подтвержденным диагнозом COVID-19 и должен сдать анализы", – сообщила в комментарии пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.
Она добавила, что в ходе заседания прокурор заявил ходатайство о необходимости приобщении ряда существенных для следствия материалов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко.
Исключенный из фракции СН нардеп Гео Лерос заявил, что помощник взял первые $13 тысяч (вся сумма составляла $200 тысяч), которые предусматривались Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
В Офисе президента Владимира Зеленского поддержали решение Юрченко о выходе из фракции.
В уголовном производстве о взятке фигурируют и другие народные депутаты, сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
Глава ОГП Ирина Венедиктова 15 сентября заявила, что в случае наличия доказательств и состава преступления, Юрченко будет привлечен к уголовной ответственности.
17 сентября Венедиктова подписала подозрение депутату Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных Национальным антикоррупционным бюро Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подозреваемый в получении взятки Юрченко отправится в тюрьму.