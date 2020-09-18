Подозреваемый в коррупции Юрченко не явился в суд, сославшись на COVID-19

В пятницу, 18 сентября, подозреваемый в коррупции нардеп "Слуги народа" Александр Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда, сославшись на возможное заражение COVID-19.

Заседание перенесли на понедельник, 21 сентября на 15:00, говорится в сообщении ЦПК в Twitter. Отметим, что депутату должны были назначить меру пресечения.

"Заседание перенесено на 15:00 21 сентября в связи с неявкой подозреваемого. Его защита заявила ходатайство о переносе в связи с тем, что Юрченко якобы контактировал с человеком с подтвержденным диагнозом COVID-19 и должен сдать анализы", – сообщила в комментарии пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

Она добавила, что в ходе заседания прокурор заявил ходатайство о необходимости приобщении ряда существенных для следствия материалов.

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