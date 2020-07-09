Подозрение Порошенко, выписанное Венедиктовой, незаконное, – руководитель группы ГБР

Подписанное генеральным прокурором Ириной Венедиктовой подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко в производстве по назначению первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко является незаконным.

Как сообщил на брифинге начальник третьего отдела Главного следственного управления ГБР Олег Корецкий, оснований для подписания подозрения не было.

"До меня дошла информация из суда о том, что якобы было отменено, как незаконное и необоснованное, подозрение, которое сообщали Егору Божко – это бывший председатель Службы внешней разведки, которого ГБР подозревает вместе с Порошенко в незаконном назначении Семочко", – отметил он.

По словам Корецкого, в свое время суд не избрал меру пресечения Божко, так как, по мнению суда, там нет состава преступления.

Также руководитель следственной группы ГБР подчеркнул, что не имеют перспективы 80% производств против Порошенко. В частности, те, которые касаются неуплаты налогов при продаже Ленинской кузни, заключения Минских соглашений, деятельности Липецкой фабрики и получении Томоса ПЦУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июля Печерский районный суд Киева собрался для избрания меры пресечения Петру Порошенко, но в итоге отказался рассматривать ходатайство. Поддержать политика пришли тысячи людей.

Первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков требовал от следователей вызывать на допросы Порошенко, несмотря на то, что знал, что в деле против него о назначении Семочко нет состава преступления.