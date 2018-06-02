Подорвать Украину: озвучен единственный способ для Путина

У России остался единственный способ добиться своих целей в Украине – это действовать изнутри страны.

Такое мнение выразил военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, передает "Апостроф".

При этом он добавил, что сегодня широкомасштабное военное наступление на Украину невозможно.

"Начало широкомасштабной агрессии против Украины будет означать последующий крах Российской Федерации, довольно быстрый причем. У России не получится военной победы. Единственный способ добиться своих целей для нынешнего кремлевского режима – это действовать изнутри Украины", - подчеркнул Машовец.

"Военный фактор мог сыграть в 2014 году – и то в ограниченном масштабе. В 2018-м и в последующих это закончится для России плачевно. Широкомасштабная агрессия вообще возможна, если речь зайдет о жизни и смерти нынешнего режима в Кремле. Пока ему ничего не угрожает", - подытожил он.

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