"Подонок признал": Геращенко рассказал, чем обернется для террориста Гиркина интервью Гордону

Признания террориста Игоря Гиркина (Стрелковым) в убийстве троих украинцев, которые он дал в интервью Дмитрию Гордону, станут доказательственной базой для дела против него.

Об этом в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, это интервью должно было напомнить всем украинцам, что война не закончилась.

"Это интервью было важно тем, чтобы напомнить многим гражданам Украины, которые за 6 лет забыли о том, что такое война, что такое нападение России, что такое оккупация Славянска, что такое убийства, пытки, распоротые животы украинских патриотов, таких как Юрий Поправка и Владимир Рыбак. С этой точки зрения, думаю, это интервью было полезно", – отметил он.

Геращенко рассказал, чем обернется для террориста Гиркина интервью Гордону Скриншот из видео

Кроме того, Геращенко отметил, что заявления Гиркина об убийстве троих граждан Украины станут доказательной базой против него же. Сейчас Национальная полиция как раз занимается этим вопросом.

"Для меня было важно услышать – и это является доказательной базой – впервые подонок и террорист Гиркин признал себя прямо причастным к убийству трех граждан Украины. Поэтому Национальная полиция совместно с министром Арсеном Аваковым будет дополнять подозрения в убийстве украинских граждан Гиркину. Могу сказать, что мы помним о каждом убитом на войне", – заявил Геращенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин и "экс-прокурор" Крыма Наталья Поклонская во время своих интервью Дмитрию Гордону подтвердили совершение многих преступлений.

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